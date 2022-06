Guardian: расчёты ООН не оправдались — кризис с украинскими беженцами в Европе затягивается

После начала российской спецоперации на Украине эту страну покинуло уже более 7,5 млн человек, что значительно превысило первоначальные оценки ООН, сообщает The Guardian. При этом перспектив урегулирования конфликта до сих пор не видно — и волонтёрские организации в соседних странах Европы, которые принимают основной поток беженцев, начинают готовиться к тому, что кризис затянется ещё на долгие месяцы, говорится в статье.

С момента начала российской спецоперации на Украине прошло уже почти четыре месяца — и за этот период оттуда уехало за границу уже более 7,5 млн человек, пишет The Guardian. Кроме того, миллионы людей были вынуждены оставить свои дома и переехать в другие регионы внутри страны. Эти цифры уже значительно превысили первоначальные оценки экспертов ООН, которые прогнозировали, что в результате обострения конфликта около 4 млн украинцев станут беженцами, говорится в статье.



А учитывая, что конфликт явно затягивается, предостережения о том, что Европе угрожает «крупнейший миграционный кризис» XXI века, становятся всё более реальными, подчёркивает The Guardian. Европейские страны за последние месяцы уже приняли «беспрецедентные меры» в ответ на такое массовое переселение, однако их оказывается недостаточно. Волонтёрские организации, оказывающие основную помощь приезжим, сейчас начинают переоценивать ситуацию — и готовиться к тому, что этот кризис может затянуться ещё на долгие месяцы, сообщается в статье.



Миллионы европейцев уже скоординировали свои усилия, чтобы оказывать помощь приехавшим с Украины, подчеркнул в интервью The Guardian Крис Мельцер, представитель немецкого отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Возможно, их деятельность и не попадает ежедневно на первые полосы и в заголовки газет, однако эта помощь чрезвычайно важна для решения проблемы, отметил Мельцер. По его словам, среди волонтёров также появляются некоторые признаки усталости, однако гораздо меньше, чем можно было бы этого ожидать.



В свою очередь, представитель Международного комитета спасения Джейсон Филлипс из Варшавы рассказал в интервью The Guardian, что было приятно наблюдать за активной реакцией добровольцев, благодаря которым было предпринято множество усилий для помощи мигрантам с Украины. Однако если кризис затянется, следует ожидать, что часть этой помощи в итоге прекратится, предупредил Филлипс: «Сейчас происходит что-то вроде переходной фазы. Главный вопрос в том, как мы сможем поддерживать людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе».



В настоящий момент по всей Европе — и особенно в тех странах, которые приняли у себя наибольшее число украинцев, таких как Польша, Молдавия, Румыня и Словакия, идут поиски безопасного, доступного и свободного жилья для тех, кто не планирует возвращаться на родину в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поясняется в статье. В частности, в Польшу после начала спецоперации на Украине прибыло уже более 3,5 млн беженцев. Эта страна фактически «приняла на себя удар самой большой миграционной волны в Европе после Второй мировой войны», пишет The Guardian.



При этом более половины тех украинцев, кто пересекал границу с Польшей в конце апреля, планировали остановиться у друзей или волонтёров, рассказал Филлипс в интервью The Guardian. Однако такого рода предложения вскоре могут прекратиться — и особенно сложная ситуация складывается в крупных городах, таких как Варшава, где ещё до обострения конфликта и начала миграционного кризиса ощущалась острая нехватка жилья и росли цены на аренду.



Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в других странах Европы. Например, Германия, принявшая у себя уже около 725 тыс. украинцев, сейчас ощущает нехватку социального жилья. В крупных городах становится всё меньше доступной жилплощади, поэтому в некоторых регионах начали готовить специальные модульные здания для размещения беженцев. Прошлым летом в такие модули в западной части Германии власти смогли расселить тысячи людей, лишившихся крова после разрушительных наводнений, напоминает The Guardian.



По словам Филлипса, Международный комитет спасения изначально предполагал, что пробудет в регионе лишь некоторое время — но теперь планирует остаться подольше, чтобы «сохранить продуктивное присутствие и поддержку». Сейчас отделение этой организации в Варшаве набирает дополнительный персонал и расширяет инфраструктуру. «Важно помнить о скорости и масштабах происходящего. Несмотря на то что число приезжих снижается, каждый день по-прежнему прибывает около 20 тысяч человек, а это 600 тысяч в месяц в одной только Польше. В любом случае, когда столько людей пересекают границу из-за конфликта, — ситуация чрезвычайная», — подчеркнул он в интервью The Guardian.



Как рассказала в беседе с корреспондентом Ульрике Лессиг, сотрудница берлинской неправительственной благотворительной организации Be An Angel, которая доставила в Германию автобусами уже более 5 тыс. украинцев, всё больше из них хотели бы получить «комнату, в которой можно закрыть дверь». Поэтому массовые убежища для мигрантов, организованные в срочном порядке в крупных помещениях, не могут быть долгосрочным решением, подчеркнула она.



Напряжённая ситуация складывается и в Молдавии, которая уже приняла у себя около 100 тыс. приезжих с Украины, — это самое большое число в расчёте на душу населения в Европе, отмечается в статье. В целом беженцы составляют уже около 5% населения этой беднейшей страны Европы, где уровень инфляции сейчас достигает 27% на фоне серьёзного топливного кризиса, пишет The Guardian.



К числу многочисленных проблем, связанных с наплывом украинцев, относятся и сложности с обучением. «Молдавская образовательная система просто не может принять всех этих детей. Поэтому в обозримом будущем мы будем полагаться на систему неформального очного обучения. Украинские учителя из числа беженцев будут вести занятия, и при необходимости будут организованы дополнительные уроки», — рассказала в интервью The Guardian Йована Арсеньевич, представитель балканского подразделения Международного комитета спасения.



Кроме того, планируется использовать онлайн-систему, разработанную для занятий во время карантина. По словам Арсеньевич, многие украинцы также надеются вернуться на родину, даже если это невозможно сделать быстро: «Мы уже видим, как многие люди уезжают на Украину работать. К примеру, едут в Одессу», — пояснила она. В то же время, по её мнению, ситуация может вновь быстро ухудшиться, если конфликт усугубится.



Представитель немецкого отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Крис Мельцер также подтвердил, что есть «убедительные признаки» того, как по мере улучшения ситуации в некоторых регионах Украины люди едут обратно домой. По оценкам ООН, в апреле на родину ежедневно возвращались около 30 тыс. украинцев.



«Прямо сейчас есть свидетельства того, что люди больше возвращаются, чем уезжают. Хотя наверняка сказать сложно», — признал Мельцер. Дело в том, что часть людей приезжают забрать документы или перевозят родственников в безопасное место, пояснил он. «В то же время нам кажется, что люди всерьёз настроены переехать обратно на родину — и мы ожидаем, что они сделают это, как только появится шанс», — рассказал представитель ООН в интервью The Guardian.



Между тем из разговоров с самими беженцами становится понятно, что они испытывают «смешанные чувства», говорится в статье. И хотя некоторые до сих пор спрашивают себя о том, не является ли их отъезд бегством, многие признают: «Нужно готовиться к тому, что мы здесь надолго», — заключает The Guardian.