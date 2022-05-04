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BFM TV: французы и украинские беженцы не всегда находят общий язык

Материал представлен в переводе ИноТВ
Французам не всегда удаётся ужиться с беженцам с Украины, которым они дают приют, рассказывает BFM TV. Карин и Эрве c юга Франции предоставили целый этаж своего дома многочисленному украинскому семейству, однако не сошлись характерами с матерью, которая пыталась вводить свои порядки.

КАРИН, жительница Серанона (департамент Приморские Альпы): Мама и младенец жили здесь, а папа и старшие дети – в двух других наших комнатах. Весь этаж был в их распоряжении.

Условия размещения были идеальными, но для Карин и её мужа Эрве всё пошло не так, как предполагалось. Несколько дней назад пара приютила семью с Украины, однако совместное проживание быстро разладилось. Проблемы возникли из-за поведения матери семейства.
 
КАРИН: Мы даже предложили аперитив, сказали: «Это французская традиция». Но чем дальше, тем больше она хотела всеми командовать. Мы сказали: «Нет, здесь есть ещё одна французская традиция: мы уважаем людей, которые нас приютили».
 
Ситуация оказалась тяжёлой не только для пожилой пары.
 
КАРИН: Эта маленькая мадемуазель скинула 400 грамм из-за такого стресса.
 
Спустя две недели семья в конце концов уехала. Карин и Эрве разочарованы таким решением.
 
ЭРВЕ: Она не имела права так поступать со своими детьми. Здесь у них было всё, что нужно.
 
Префектура Приморских Альп утверждает, что таких случаев крайне мало. Ведомство занимается решением возникающих проблем.
 
ФИЛИП ЛООС, генеральный секретарь префектуры Приморские Альпы: У нас есть место, куда могут приехать пожить на несколько дней люди, которые не нашли или лишились пристанища, и мы найдём им другое жильё. 
 
С 8 марта в департаменте подобным обрзом разместили около 40 семей.
 
Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
BFM TV Франция Европа
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