T-Online: Киев обвинил Красный Крест в сотрудничестве с Россией за стремление помочь украинским беженцам
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обвинила Международный комитет Красного Креста в сотрудничестве с Россией при якобы принудительных депортациях с Украины, сообщает T-Online.
«Международный Красный Крест не выполняет свой мандат, я в этом уверена», — заявила Денисова в среду на украинском телевидении после встречи с главой украинского отделения Красного Креста. Организация обвинения Киева отвергает.
Основанием для обвинений Денисовой послужило заявление Красного Креста об открытии филиала в Ростовской области на юге России. Там организация хочет помогать украинским беженцам, которые, по версии Киева, были насильно вывезены в Россию.
Ссылаясь на данные ООН, Денисова сказала, что около 550 тыс. украинцев, включая 121 тыс. детей, были вывезены в Россию во время военных действий. Однако, по её словам, правительство в Киеве не располагает информацией о личности или местонахождении своих граждан в России, отмечает T-Online. На вопрос телеведущего, подозревает ли Денисова, что Красный Крест «сотрудничает» с Россией, Денисова ответила: «Да, я подозреваю, что они сотрудничают».
Опровергая её обвинения, Красный Крест заявил, что «никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию». «Мы не поддержим никакую операцию, которая идёт против воли народа и против международного права», — подчеркнули в организации.
Кроме того, по заявлению Красного Креста, «установление и поддержание диалога со сторонами конфликта необходимо для получения доступа ко всем пострадавшим людям и необходимых гарантий безопасности, чтобы наши команды могли оказывать жизненно важную помощь».
Красный Крест подтвердил, что продолжает изучать возможность открытия офиса на юге России, пишет T-Online. «Наша единственная цель — облегчить страдания людей, пострадавших от вооружённого конфликта. А страдания сейчас просто огромны», — заявили в Красном Кресте.
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