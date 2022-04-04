Das Erste: «второй сорт» — с началом украинского кризиса для беженцев с Ближнего Востока настали тяжёлые времена

С началом украинского кризиса для беженцев из других зон конфликтов настали ещё более тяжёлые времена, пишет Das Erste. Они чувствуют себя забытыми, «беженцами второго сорта» и боятся, что будут получать от международных гуманитарных организаций лишь остатки. Региональные организации также бьют тревогу и опасаются, что все средства, выделенные для помощи беженцам с Ближнего Востока, уйдут на Украину.

Перед палаткой стоит обувь, внутри на матрасе лежат куртки. Всё оборванное, старое, с заштопанными дырками — даже брезентовая палатка, обустроенная Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, под которой живёт семья из пяти человек, пишет Das Erste.

Эту историю не стоит рассказывать дальше, она почти всегда одна и та же: гранаты, горящие дома, беженцы со связанными в узел пожитками. В первые несколько месяцев они надеются, что скоро смогут вернуться. Но с годами эта надежда уходит.

«Все войны в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке можно было остановить ещё в самом начале, но никто не хотел этого делать», — говорит Абу Халед. По словам автора статьи, то, что сейчас происходит на Украине, произошло в Сирии в 2011 году. В одном только Ливане спустя десятилетие в лагерях и убежищах всё ещё проживают более полутора миллионов сирийцев. Из-за «большого европейского кризиса», рассказывает Халед, они теперь стали «беженцами второго, нет, пятого сорта».

«Никому больше нет дела до нас. Нас забудут, — говорит Халед. — В последние несколько дней у нас в долине Бекаа были дожди и снегопады. Вода залила всю палатку. А на улице было холодно».

«Если бы я мог выбирать, — отмечает Амр, двоюродный брат Абу Халеда, — то я предпочёл бы быть украинцем, а не сирийцем, о них, по крайней мере, хорошо заботятся в Европе». Они, сирийцы, по его словам, скоро будут получать от международных гуманитарных организаций лишь остатки.

На улице ветрено и холодно. Долина Бекаа, которая отделяет Сирию от Ливана, находится на высоте более 900 метров над уровнем моря. В горах лежит снег. В палатке Халеда вокруг печи постепенно собираются мужчины — озлобившиеся мужчины.

«Для европейцев арабы уже не важны, для них в приоритете только украинцы, — говорит один из мужчин. — Европейцы сначала позаботятся о своих, потом наша очередь. Они говорят: сначала отдайте украинским беженцам их продуктовые наборы, а то, что останется, достанется арабам».

Пока нет конкретных указаний на то, что международные организации по оказанию помощи беженцам будут применять двойные стандарты. Однако новость о том, что после начала украинского кризиса сотни беженцев из арабских и африканских стран застряли на польско-украинской нейтральной полосе, вызвала на Ближнем Востоке большое негодование.

«Всё для Украины, ничего больше для Сирии» — это убеждение по-настоящему закрепилось в арабском мире. Обеспокоенность высказывает даже глава крупной ливанской гуманитарной организации Amel Камель Моханна: «Недавно у нас была встреча с министром социальной защиты. Он сообщил нам, что международные гуманитарные организации, вероятно, покинут Ливан и отправятся на Украину. Это стало бы явной дискриминацией, — заявил Моханна. — На Западе, по всей видимости, говорят: украинцы такие же, как мы. У них голубые глаза, они не сирийцы и не иракцы».

Год назад по итогам международной конференции по сбору средств на помощь жителям Сирии доноры пообещали выделить €5,3 млрд на гуманитарные операции. Пока собрана лишь часть денег. «У нас в Ливане полтора миллиона беженцев из Сирии, — говорит Моханна. — Теперь мы опасаемся, что средства, предназначенные для них, уйдут на Украину».

Для Ливана, который переживает тяжелейший экономический кризис в своей истории, это стало бы «финансовой катастрофой». По данным ООН, 90% сирийских беженцев уже находятся за чертой бедности. А с началом украинского кризиса для них наступили ещё более тяжелые времена.

В палатке Халеда возмущение несколько поутихло. Мужчины садятся на матрас и насыпают в чай сахар. Халед цокает языком и говорит, что между теми, кто там, и теми, кто здесь, есть разница. «Но я это понимаю. Хорошо, что украинским беженцам помогают. Европейцы помогают европейцам, и речь идёт о свободе», — передаёт Das Erste.