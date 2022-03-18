Euronews: африканские студенты пожаловались на дискриминацию со стороны украинцев во время бегства из Киева

По словам учившихся в Киеве темнокожих студентов, им с трудом удалось уехать, поскольку на вокзале их не хотели пускать в поезд, а пограничники были настроены к ним агрессивно. Хотя студенты разных национальностей бегут из одной и той же зоны конфликта на Украине, африканцы жалуются, что они в меньшей степени, чем другие, могут пользоваться льготами, которые предусматривает Европейская директива о временной защите, передаёт Euronews.
Ещё месяц назад Аксель учился на факультете информатики Киевского университета. Сегодня 20-летний выходец из Демократической республики Конго — в Брюсселе, без статуса беженца и с психологической травмой после трудного переезда из раздираемой конфликтом Украины.
О таких, как он, заботится теперь афро-бельгийская ассоциация Change. Аксель утверждает, что на киевском вокзале его и нескольких его друзей не пускали в поезд только из-за цвета их кожи. Затем они якобы подверглись жестокому обращению со стороны пограничников.
АКСЕЛЬ, студент факультета информатики: Нам велели ждать в очень грубой манере, агрессивно жестикулируя. Но мы тоже люди, наша жизнь тоже имеет значение.
В соцсетях появились непроверенные видеозаписи, на которых чернокожих людей выталкивают из вагонов. Аксель утверждает, что подобная дискриминация происходила по пути на Запад и по прибытии в Бельгию. Несмотря на то что студенты разной национальности бегут из одной и той же зоны конфликта, африканцы жалуются, что они в меньшей степени, чем другие, могут пользоваться льготами, которые предусматривает Европейская директива о временной защите.
РУТ, студентка медицинского факультета: Некоторые украинцы сейчас в привилегированном положении, хотя мы все уехали с Украины. Мы хотим, чтобы все пользовались одинаковыми правами. Мы хотим также иметь возможность завершить нашу учёбу, как и украинцы.
Афро-бельгийская ассоциация Change помогает Рут получить жильё и возобновить обучение. Но Аксель и ещё как минимум 46 конголезских студентов не получили разрешения остаться в Бельгии надолго. Их лишь обеспечили одеждой, жильём и языковыми курсами. Сотрудник ассоциации Дидо Лакама добивается справедливого отношения ко всем вновь прибывшим.
ДИДО ЛАКАМА, афро-бельгийская ассоциация Change: Когда эти молодые люди сообщают нам о своём положении, это очень печально. Но меня это мотивирует на продолжение борьбы, которую мы пытаемся вести.
Европейская директива о временной защите носит чрезвычайный и ограниченный характер. Она приведена в действие для спасающиеся от войны украинцев. Им полагается несколько видов гуманитарной помощи. Брюссель не хочет открывать двери для всех иностранцев.
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