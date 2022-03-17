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ABC News: Восточная Европа не справляется с потоком украинских беженцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Восточную Европу захлестнула волна украинских беженцев и многие регионы заявляют, что их возможности уже на пределе, передаёт корреспондент ABC News из Польши. Госдепартамент США пообещал выделить для них дополнительную помощь. В то же время власти Польши и Чехии требуют от Евросоюза выработать единый план, поскольку уже не могут справиться самостоятельно.

ИНЕС ДЕ ЛА КЕТАРА, корреспондент ABC News в Польше: Да, Государственный департамент подтверждает, что Соединённые Штаты направят дополнительную помощь, специально для урегулирования этого гуманитарного кризиса, чтобы помочь беженцам. Это касается украинцев как на территории Украины, так и беженцев, которые находятся здесь, в Польше, и в других регионах Европы. 

Мы знаем, что уже три миллиона беженцев выехали с Украины. Подавляющее большинство из них приезжает в Польшу — и возникают опасения, что, если их число продолжит расти, волна беженцев захлестнёт европейские страны. 

Больше всего сейчас здесь не хватает жилья. Поэтому мы видим, что некоторые города в Европе, такие как Краков и Варшава, здесь, в Польше, сообщают, что уже перегружены. И мы видим, что из этих городов начинают поступать кадры, на которых беженцы спят на вокзалах прямо на полу, потому что им некуда идти. 

Ранее сегодня мы поговорили с мэром Варшавы, который рассказал в интервью ABC News, что население этого города уже увеличилось на 20 процентов из-за наплыва беженцев, приехавших после начала военной операции. И он сказал, что Евросоюзу нужно разработать план, потому что они не справятся в одиночку. 

В других странах ЕС также начинают проявляться некоторые признаки напряжённости. Например, Чехия сейчас заявляет, что уже приближается к пределу своих возможностей. И фактически Чехия просит Евросоюз помочь организовать «гуманитарные базы», как они их называют — хотя на самом деле это уже больше похоже на лагеря для беженцев. 

Дата выхода в эфир 17 марта 2022 года.

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источник
ABC News США Северная Америка
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