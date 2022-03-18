SZ: переполненные вокзалы и разгневанные мэры — поток беженцев с Украины доводит Германию до предела

Каждый день в Германию прибывает около 15 тыс. украинцев и этому потоку «не видно конца», пишет Süddeutsche Zeitung. Трудности в размещении беженцев вскрывают прежде всего проблемы внутреннего характера: мэры небольших городов чувствуют, что федеральное правительство «бросило их на произвол судьбы»: им приходится самостоятельно искать больничные койки для детей, переоборудовать спортзалы под жилые помещения, а также закупать туалетные контейнеры — и всё это за счёт городских бюджетов.

Звонок поступил в четверг вечером. «72 человека, 32 ребёнка, из них 24 с психологическими или физическими травмами, 7 прикованы к постели», — сказал голос на другом конце линии. Он принадлежал Хайнцу Хильгерсу, президенту Немецкой ассоциации защиты детей: «Время поджимает». Этим детям из Запорожской области Украины, бежавшим со своими матерями в Польшу, было разрешено въехать в Германию только в том случае, если мэр немедленно возьмёт на себя всю ответственность, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Моя первая мысль: у нас ничего не получится, — рассказывает Эрик Лиренфельд. — Вторая: мы должны это сделать». Лиренфельд, 35 лет — мэр Дормагена, социал-демократ «практического толка». На свой страх и риск, то есть «на страх и риск мэра», он согласился. Он немедленно собрал пожарную команду, социальную службу, ремесленников и волонтёров. В итоге пришло больше сотни человек.

В течение двух дней они переоборудовали старую школу в Дормагене, установили перегородки и заклеили окна, затащили в здание больничные койки. Потом подъехали семь маршруток с 34 из 72 заявленных человек — они были «в безмолвном ужасе». «Дети вели себя тихо, как мыши. Было жутко», — говорит Лиренфельд. Теперь у него есть несколько вопросов к федеральному министру внутренних дел.

Мэр 65-тысячного городка в Северном Рейне — Вестфалии вынужден искать не только учреждения по уходу за детьми-инвалидами. Он переоборудовал под жилое помещение уже третий спортивный зал в городе и ежедневно заказывает новые туалетные контейнеры стоимостью €35 тыс. евро каждый. Там разместилось уже более 330 беженцев, и постоянно поступают новые звонки, потому что в таких крупных городах, как Кёльн, нет свободных коек. «Хаотичное, несправедливое распределение, совершенно непонятное финансирование», — так эту ситуацию видит Лиренфельд.

Другие мэры также опасаются, что вскоре не смогут оказывать помощь — они чувствуют, что федеральное правительство «бросило их на произвол судьбы». Ежедневно в Германию прибывают около 15 тыс. украинцев. В общей сложности власти насчитали более 175 тыс. беженцев — и это число, вероятно, будет быстро увеличиваться. При этом такие страны, как Польша, приняли значительно большее число людей, чем Германия. В среду представитель федерального правительства заявил: «Мы знаем, что нам предстоит многое сделать».

На министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер также оказывается большое давление. Представители городов и муниципалитетов считают, что она должна лучше управляться с распределением беженцев внутри страны. Но не всё так просто. В среду министр отвечала на вопросы в бундестаге. Почему, поинтересовались у неё депутаты от ХДС/ХСС и «Альтернативы для Германии», беженцы не распределялись между федеральными землями пропорционально их ВВП и численности населения с самого начала? И почему власти, невзирая на безопасность, систематически не регистрируют беженцев?

Фезер сначала поблагодарила участвующих в работе с беженцами представителей власти, граждан и федеральную полицию за «отличную работу». Она вновь разъяснила правовой статус беженцев с Украины: он отличается от статуса сирийских беженцев в 2015 году. По её словам, любой украинец, пересекающий границу Германии с биометрическим загранпаспортом, может свободно перемещаться по её территории в течение 90 дней без визы и беспрепятственно въезжать в другие страны ЕС.

В отличие от сирийских беженцев, которых определяют в конкретные учреждения, украинцы изначально могут оставаться там, где хотят. По словам Фезер, их личные данные регистрируются только в том случае, если они обращаются к государству за пособиями. В таком случае их также направляют в определённые пункты первичного приёма. К тому же, как указала Фезер, основную массу беженцев составляют женщины и дети, и нет причин превращать этот вопрос в проблему безопасности.

Но некоторые вопросы всё же остаются открытыми. Уже прорабатывается вопрос распределения в рамках квот. «Но кто позаботится о транспорте, кто будет нести расходы?» — задаётся вопросом автор статьи.

«Из-за масштабов задачи федеральное правительство должно действовать активнее, — заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль. — Нам нужна координация помощи и размещения на общенациональном уровне — и на это тоже потребуются деньги». Штробль также призывает федеральное правительство действовать в соответствии с политикой безопасности и организовать регистрацию прибывших беженцев. В противном случае, по его словам, экстремисты могут смешаться с теми, кто ищет защиты.

На прошлой неделе более 110 тыс. сотрудников различных берлинских предприятий смогли прочувствовать, какое давление оказывается на отдельные федеральные земли. Они получили письмо от правящего бургомистра Берлина Франциски Гиффай. В нём она чуть ли не умоляла их о помощи — Берлин не справляется с таким большим количеством беженцев. Для работы в бывшем аэропорту Тегель разыскивались 420 волонтёров. Каждый день в столицу прибывают тысячи беженцев, и «этому потоку не видно конца».

«Федеральное правительство наконец проснулось, — заявила сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг. — Но ещё есть к чему стремиться». Бундесвер выделил Берлину 80 солдат для оказания помощи в размещении беженцев. На критику сенатор Киппинг отвечает цифрами: ночь за ночью город создаёт тысячу дополнительных спальных мест. «Я хочу сначала услышать такие же цифры от других федеральных земель», — подчёркивает Киппинг.

С другой стороны, малые и средние города хотят, чтобы правительство «посмотрело за пределы мегаполисов». «Я был очень раздражён поведением Фезер, — рассказывает мэр Дормагена Лиренфельд. — У неё изначально сложилось впечатление, что муниципалитеты как-то смогут разобраться с распределением беженцев между собой. Я жду, что о распределении кто-то позаботится и что скоординированная передача беженцев муниципалитетам будет происходить на вокзалах крупных мегаполисов». Кроме того, он требует гарантий возмещения расходов.

Тем временем в столице Саксонии, Дрездене, «становятся очевидными границы планируемого». Когда и сколько беженцев прибудет? В правительстве федеральной земли заявили, что они сами зачастую находятся в неведении. Например, в выходные власти были проинформированы о том, что вскоре из Польши прибудут два поезда с 300 и 400 беженцами. Они приготовились к более серьёзной ситуации. Когда поезда прибыли, в них оказалось всего 11 украинцев. Остальные, очевидно, решили сойти раньше, отмечает Süddeutsche Zeitung.