RP: масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох — Германия просит Польшу «приостановить» поезда
«Ни одна государственная администрация в мире не была готова к такой волне беженцев», — прокомментировал массовый наплыв беженцев с Украины в Польшу замглавы Министерства внутренних дел Павел Шефернакер. В интервью TVN24 он рассказал, что в 2015—2016 годы, в течение двух лет, в Европу прибыл миллион беженцев, и тогда все говорили о европейском кризисе. «Сегодня у нас 1,74 миллиона. Это сегодняшние данные, столько людей пересекли только украинско-польскую границу», — подчеркнул он.
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