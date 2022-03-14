RP: масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох — Германия просит Польшу «приостановить» поезда

Ни одна государственная администрация в мире не была готова к такой волне беженцев. Масштабы эмиграции с Украины удивили всю Европу, заявил замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер. Он также рассказал, что в отличие от Германии, которая не справляется с 28 тыс. беженцев, Польша приняла на своей территории 1,5 млн — то есть больше, чем вся Европа во время миграционного кризиса 2015—2016 годов, сообщает Rzeczpospolita.

«Ни одна государственная администрация в мире не была готова к такой волне беженцев», — прокомментировал массовый наплыв беженцев с Украины в Польшу замглавы Министерства внутренних дел Павел Шефернакер. В интервью TVN24 он рассказал, что в 2015—2016 годы, в течение двух лет, в Европу прибыл миллион беженцев, и тогда все говорили о европейском кризисе. «Сегодня у нас 1,74 миллиона. Это сегодняшние данные, столько людей пересекли только украинско-польскую границу», — подчеркнул он.

Шефернакер обратил внимание на то, что миллионы поляков бескорыстно помогли беженцам с Украины. «Перед каждым в нашем сообществе стоят свои задачи. Правительство координирует некоторые вопросы, у местных органов власти имеются другие вопросы для согласования, но самое главное, что сотни тысяч добровольцев предприняли соответствующие действия. Сейчас не время соревноваться в том, кто сделал больше. Хочу выразить сердечную благодарность полякам… Мы сотрудничаем со всеми госсубъектами, которые оказывают эту помощь», — отметил он.

Шефернакер также убеждён в том, что масштабы эмиграции с Украины удивили всю Европу. «Вчера вечером с нами связалось МВД Германии — и нас попросили приостановить специальные поезда, следующие в Германию, потому что там образовался узкий проход», — рассказал он. По его мнению, этот эпизод наглядно показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации. «Что это значит «узкий проход»? В течение трёх дней из Варшавы, Кракова и Катовице на специальных поездах отправились 28 тысяч человек. У нас здесь 1,5 миллиона человек… Мы все должны друг друга поддерживать, я рассчитываю на эту европейскую солидарность», — резюмировал он.