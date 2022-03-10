Экс-министр обороны Польши: вместе с НАТО мы рискуем вступить в войну

Тему возможной передачи самолётов МиГ польской стороной Украине следует закрыть и больше к ней не возвращаться, уверен экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк. В беседе с Radio Zet он объяснил, что надо поддерживать Киев всевозможными способами, но только не истребителями, и исключил закрытие неба над Украиной, которое повлекло бы за собой вступление в войну как Польши, так и всего НАТО.

Гуманитарный кризис — это не только проблема Польши, поэтому ЕC следует в срочном порядке сделать следующие шаги: распределить беженцев по отдельным странам, а также выделить денежные средства на это, считает бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк.

В беседе с Radio Zet он призвал ЕС пересмотреть расходы и направить все необходимые ресурсы на помощь бежецам. «Оказание помощи людям, которые убежали с одним чемоданом, с детьми, важнее, чем какое-то обучение персонала, которое также финансирует ЕС», — пояснил он. Бывший министр уверен, что люди, занимающиеся бюджетом ЕС, должны понять, что ситуация сильно изменилась. Он выразил надежду на то, что США и другие богатые страны мира — Канада, Корея и Япония — будут готовы оказать содействие. По его мнению, это самый большой кризис XXI века, а Польша приближается к пределу своих возможностей.

Томаш Семоняк также прокомментировал нашумевшее дело с возможной передачей польской стороной истребителей Украине. «Тему МиГ необходимо считать закрытой. Возвращаться к ней нет смысла», — сказал он. «Надо поддерживать Украину всевозможными способами, но не истребителями», — уверен Семоняк. Более того, он обратил внимание на то, что обсуждаемое закрытие неба над Украиной будет равнозначно вступлению Польши и НАТО в войну.

Бывший министр также надеется на то, что перед лицом кризисной ситуации польские внутриполитические споры надолго, хотя бы по некоторым вопросам, уйдут в прошлое и консенсус будет более прочным.