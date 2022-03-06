Rzeczpospolita: сегодняшний конфликт породит новый мировой порядок

Одни глобальные войны приводят к экономическому росту, другие — к экономическому краху. В своё время Лига наций потерпела неудачу, да и ООН сегодня выглядит беспомощной, уверен польский профессор Ян Зелёнка. В статье для Rzeczpospolita он пишет, что пока не понятно, каким будет ландшафт после битвы: укрепление НАТО или создание китайско-российского союза. При этом сам он лично мечтает об объединённой Европе под лозунгом: «Нет войне!».

«Ландшафт после битвы в большой степени зависит от масштабов войны в пространстве и времени. Одни войны продолжаются несколько дней, а другие — целые десятилетия», — пишет в издании Rzeczpospolita польский профессор Ян Зелёнка.

В статье учёный рассказывает, что война между арабами и Израилем в 1967 году длилась всего шесть дней и закончилась полным поражением арабских агрессоров: Египта, Иордании и Сирии. Арабский мир так и не смирился с тем, что Газа и Голанские высоты по-прежнему находятся в руках Израиля. «Однако существуют и такие войны, которые длятся куда дольше, разрушая при этом жизни нескольких поколений», — добавляет Зелёнка. В качестве примера он приводит 80-летнюю войну на религиозной почве, вошедшую в историю как Голландское восстание с 1568-го по 1648 год. По окончании этой войны не только Нидерланды вышли из состава Священной Римской империи, но и в Европе был принят новый порядок, согласно которому государства могли суверенно решать вопросы религии и другие вопросы в пределах своих границ. «Этот «вестфальский» миропорядок формально сохранился до наших дней, и его защита узаконивает борьбу Украины за её независимость», — объясняет он.

При этом польский профессор обращает внимание и на то, что иногда войны носят чисто локальный характер. Примером может служить вторжение Нигерии в Биафру в 1967 году, после того как последняя провозгласила независимость. Бывшие колониальные державы тайно поставляли оружие обеим сторонам конфликта, но формально в войну не вступали, хотя на то имелись гуманитарные причины.

«Самым известным примером войны, охватившей весь мир, является нападение Гитлера на Польшу в 1939 году. Однако не следует забывать, что Первая мировая война началась ещё более локально — с убийства австрийского принца в маленьком городке на Балканах. В этой войне участвовало более миллиона индийских солдат, которые никогда не слышали о Сараево, где собственно и началась война», — рассказывает учёный.

«Обе глобальные войны прошлого века создали институты и законы, которые должны были способствовать обеспечению мира. Лига наций оказалась полным провалом, а ООН оказался не в силах повлиять на Путина», — констатирует профессор. Одновременно он указывает на то, что созданный после Крымской войны Международный Красный Крест оказывает помощь жертвам войны по сей день, а Всеобщая декларация прав человека выступает орудием войны угнетённых на всех континентах.

«После Второй мировой войны у нас был огромный экономический рост, но после Первой мировой войны у нас был экономический крах, породивший фашизм. Европейская интеграция должна была положить конец национализму после Второй мировой войны, однако результат оказался успешным лишь наполовину», — объясняет профессор. «Сейчас, как и в прошлом, временный период и масштабы спецоперации будут определять послевоенный порядок. Одни надеются, что это укрепит НАТО, другие видят на горизонте союз китайско-российских диктаторов. Я в свою очередь мечтаю об объединённой Европе под лозунгом: «Нет войне!» — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский профессор Ян Зелёнка.