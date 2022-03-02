Cоветник Анджея Дуды: вместо того чтобы сдерживать Россию, ЕС спорил о числе «гендеров»

Вместо того чтобы проанализировать истинные цели России и прислушаться к трезвомыслящим полякам, все эти годы ЕС провёл в плену идеологической одержимости, уверен польский профессор Анджей Зибертович. В беседе с Polska Times он обвинил Запад в том, что ему гораздо важнее оказалось спорить, сколько полов существует, нежели остановить Москву в её опасной экспансии на постсоветском пространстве.

«Основная картина ясна — нет никаких сомнений в том, что Москва нарушила международное право, и сделала это она не в первый раз. Она также совершает военные преступления», — говорит в интервью Polska Times советник президента Польши Анджея Дуды польский профессор Анджей Зибертович. Одновременно он призывает воздерживаться от оценок. В беседе советник обращает внимание на главный, по его мнению, момент: «Демократический Запад потерпел неудачу в своей способности сдерживать. Сдерживание выступает одним из основных элементов политики НАТО и ЕС. В этом плане Запад драматически подвёл».

Зибертович уверен, что, проводя анализ причин, нужно зайти несколько дальше и более глубоко поразмыслить, нежели, к примеру, это сделали те немецкие политики, которые начинают осознавать свои ошибки. Он приводит в пример самую мощную экономику в ЕС — Германию, которая ущемляет волю своего польского союзника якобы из-за нарушения верховенства закона и одновременно не в состоянии подобающим образом — то есть быстро и эффективно — дать ответную реакцию на действия президента Путина. «Они не сумели предотвратить эту войну», — сожалеет он. Он называет три причины этого: во-первых, это «шрёдеро-агентуризация» — целый список европейских политиков, которые после окончания своей карьеры занимали серьёзные должности в российских компаниях и продвигали интересы Москвы. Однако, кроме явных агентов, по мнению польского профессора, существуют и секретные агенты, которые среди прочего в последние дни тормозили антироссийские санкции.

В качестве второй причины он называет экономическую зависимость. Имел место экономический оборот с Россией, с помощью которого она заработала много денег и направила их на модернизацию армии, также с применением немецких военных технологий. Более того, многие западные бизнесмены без какого-либо шпионского прошлого просто-напросто делали с Россией хороший бизнес и по-прежнему не хотят отказываться от него ради какого-то мира, из-за независимости какой-то там Украины. «Они не хотят умирать за Харьков, как в 1939 году французы не хотели умирать за Гданьск», — подчёркивает он.

Однако, по мнению Зибертовича, самая главная причина кроется в цивилизационном характере. Она куда глубже, поэтому её сложнее увидеть. «Почему западные политики не понимали, что рассматривать «Северный поток» в качестве экономического проекта было иллюзией? Почему... несмотря на войну в Грузии, аннексию Крыма* и Донбасса, они не подготовили ничего, что действительно могло бы остановить Путина? Причину этого я вижу в том, что либеральная демократия в период цифровой революции полностью затерялась в структурно отравленной инфосфере», — объясняет профессор.

Он обращает внимание на то, что в океане дезинформации, фейковых новостей и прочих соблазнов поиск истины, холодный диагноз, с точки зрения интересов и истинных намерений лидеров, был отодвинут на второй план. «В свою очередь, новой религией стали различные идеологически одержимые идеи. Гораздо важнее было задаться вопросом, сколько полов среди людей — извините, не полов, а гендеров, — чем задуматься, кого и с какой целью коррумпирует Путин», — негодует он.

«Цивилизационный дрейф как раз привёл к тому, что Запад, который многократно богаче России, не был в состоянии предотвратить эту войну. По размеру российскую экономику можно сравнить с испанской. Давайте представим себе, что сегодняшняя Испания сотрясает весь мир и представляет угрозу миру и безопасности во всём мире. Почему стране с таким слабым экономическим потенциалом разрешили стать такой разрушительной силой?» — задаётся вопросом профессор.

Он согласен с тем, что поляки более трезво воспринимают Россию, и, хоть они могут ошибаться в своих оценках, Западу следовало бы к ним более внимательно прислушиваться. «Если бы они осознали слова Леха Качиньского из Тбилиси 2008 года, тогда бы не было тысячи жертв во время войны в Донбассе и не было бы жертв сейчас. Но этим умникам из западных аналитических центров и СМИ не пришла в голову мысль, что польский президент может понимать динамику геополитических процессов куда лучше, нежели они», — подчёркивает он.

В интервью Зибертович говорит, что, хоть Россия вкачала большие ресурсы в информационную войну, Западу тоже следует свести счёты со своей совестью. «Необходимо определить, почему либеральная демократия развивалась таким образом, что в сочетании с цифровой революцией она утратила способность к здоровой саморефлексии, к тому, чтобы отличать добро от зла, правду от лжи, важное от неважного, друга от врага. Пора положить конец безрассудству в истинно европейском стиле! Сейчас, кроме помощи Украине, ключевым моментом выступает переосмысление наших собственных западных слабостей. Только тогда, когда мы сделаем из них выводы, мы вернёмся на путь построения прочного мирного порядка», — резюмирует в интервью Polska Times советник президента Польши Анджей Зибертович.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

