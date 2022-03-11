NYP: снова невпопад — Камалу Харрис раскритиковали за «неуместный смех» после вопроса о судьбе беженцев с Украины

Камала Харрис навлекла на себя гнев пользвателей соцсетей: вице-президент США на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой позволила себе неуместную шутку после вопроса об украинских беженцах, а затем громко рассмеялась, пишет New York Post. Как подчёркивается в материале таблоида, такое с Харрис происходит не впервые — ранее она хохотала над вопросами о выводе войск из Афганистана и даже удостоилась за это прозвища Джокер.

Вице-президент США Камала Харрис оказалась в четверг под шквалом критики из-за «неуместного смеха» во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве после вопроса об украинских беженцах, сообщает New York Post.

Как разъясняет обозреватель американского таблоида, на пресс-конференции Харрис и Дуде задали вопрос, станут ли США принимать у себя украинских беженцев или осуществлять какие-то другие меры для поддержки Польши, которая испытывает сейчас серьёзную нагрузку в связи с притоком украинцев.

Когда журналистка, задававшая вопрос, закончила говорить, Харрис и Дуда посмотрели друг на друга, будто они оба ожидали, что отвечать первым начнёт другой. После неловкой паузы Харрис в итоге сказала: «Ну ладно», в ответ на что Дуда и присутствующие представители прессы усмехнулись. Тогда вице-президент добавила: «Друг познаётся в беде» — и громко рассмеялась над собственной репликой. Когда «веселье» несколько стихло, Дуда подтвердил, что попросил у Харрис принять меры для ускорения оформления документов в американском консульстве, дабы украинские беженцы, имеющие родственников, проживающих в США, смогли к ним приехать, говорится в материале NYP.

По информации издания, на американского вице-президента сразу же посыпались многочисленные замечания в Twitter: многие пользователи соцсети сочли, что судьба беженцев не повод для смеха.

«Если эта женщина станет президентом, это будет трагедия», — заявила, в частности, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя видеозапись с Харрис. Правда, позже твит с этим комментарием Мендель удалила, пишет NYP.

«Смеяться во время обсуждения темы украинских беженцев — такое могла счесть уместным только Камала Харрис», — в свою очередь, написал на своей странице в Twitter член американской НКО Turning Point USA Бенни Джонсон.

«Камала Харрис на мероприятии с польским лидером себе не изменила, — прокомментировал конфуз бывший сотрудник избирательного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос. — Она снова невпопад рассмеялась. Беженцы — это не повод для смеха».

Харрис действительно ловят на неуместном смехе не впервые: в августе во время общения с прессой она перебила журналистов, пытавшихся задать вопрос о провальной операции по выводу американских войск из Афганистана, заявив: «Подождите, подождите — сбавьте темп, ребят», а затем пустилась «хихикать», напоминает обозреватель NYP. Тогда американские журналисты сравнили вице-президента с Джокером — злодеем из комиксов о Бэтмене, подчёркивает журналист.

Между тем на пресс-конференции с Дудой в четверг Харрис заявила, что понимает, насколько серьёзным «бременем» окажется для Польши приток украинских беженцев, но так и не разъяснила, собираются ли США принять какую-то часть из них, сообщает New York Post. Впрочем, вице-президент пообещала, что находящимся в США украинцам, у которых скоро истекают визы, будет позволено остаться в стране.