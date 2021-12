Fox News: уход от острых вопросов сделал интервью Камалы Харрис «сексистским»

Вице-президент США дала эксклюзивное интервью сан-францисской газете. Но вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы, включая миграционный кризис, Камала Харрис предпочла рассказать журналистам о ремонте, который она устроила в своём кабинете, сообщает Fox News.

Камалу Харрис активно пиарят. Не только офис вице-президента, но и СМИ хотят, чтобы вы знали: несмотря на свою непопулярность, она трудится не покладая рук.

Газета The San Francisco Chronicle сообщает: «Камала Харрис изменила интерьер вице-президентского кабинета». Вот что стоит знать о её предпочтениях. Во-первых, у Камалы Харрис ужасный вкус — ни за что не подпускайте её к своему дому. Во-вторых, только безропотно пресмыкающиеся СМИ могут делать такие репортажи.

Миранда Девайн — тонкий ценитель подобных репортажей. Она безжалостно высмеивает их в The New York Post. Сегодня она займётся этим в нашей программе. Очень рады вас видеть. Поздравляю с выходом вашей книги, которая пользуется оглушительным и заслуженным успехом.

Позвольте задать вам вопрос. То, что Камала Харрис изменила интерьер вице-президентского кабинета и сделала его уродливее, может считаться новостью?

МИРАНДА ДЕВАЙН, обозреватель The New York Post: Судя по всему, да. И вы знаете, что добиться интервью с глазу на глаз с Камалой Харрис очень непросто, а газете The San Francisco Chronicle удалось его получить, за что им следует отдать должное. Но, очевидно, они не спросили её о пограничном кризисе, о двух миллионах нелегальных мигрантов, которые попали в страну при покровительстве (Харрис. — ИноТВ), а ведь она должна была решать эту проблему. Видимо, об этом было нечего сказать.

Вся статья сводится к тому, что Харрис перекрасила кабинет в определённый оттенок синего. Очевидно, она заменила несколько узорчатых кушеток на безупречно белые. А ещё у неё на стенах много произведений искусства. The San Francisco Chronicle очень подробно рассказывает нам о том, что позади её стола висит картина «Рапсодия белых маргариток».

Подождите. Позвольте задать вам вопрос. Она лидер феминистского движения. Она разбивает стеклянный потолок и вдохновляет американских женщин, моих дочерей. Но при этом редкое интервью, которое она даёт, посвящено отделке помещения?

МИРАНДА ДЕВАЙН: Да, репортаж действительно выглядит довольно сексистским. Если подумать, то она должна была решительно возражать.

Это уморительно!

МИРАНДА ДЕВАЙН: Но именно это она собой представляет. Она любит пустяки и легкомысленные вещи и совсем не хочет говорить о чём-то серьёзном, например о границе. Она не планирует туда ехать или что-то исправлять. Нет, всё, что её волнует, — декор.

Потрясающе! Миранда Девайн — автор новой книги о ноутбуке Хантера Байдена. Именно она освещала эту историю с самого начала. Книга пользуется оглушительным и заслуженным успехом. Мы её рекомендуем. Миранда, были рады вас видеть. Спасибо.

МИРАНДА ДЕВАЙН: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2021 года.