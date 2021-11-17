Times: эйфория быстро угасла — Байден отодвинул Камалу Харрис на второй план

Неоднократные провалы вице-президента США Камалы Харрис во время публичных выступлений привели к росту напряжённости между её командой и командой президента Джо Байдена, пишет The Times. Впрочем, по мнению сторонников Харрис, политику просто не дают возможности проявить себя, поручая ей такие непростые задачи, как борьба с миграцией из Центральной Америки и реформирование избирательной системы.

Сторонники Камалы Харрис считают, что команда президента США Джо Байдена отодвигает вице-президента страны на второй план, что негативно сказывается на её шансах одержать победу на выборах 2024 года, сообщает The Times.

«Эйфория», которую испытывали представители Демократической партии, после того как Харрис стала первой женщиной, избранной вице-президентом США, быстро угасла, так как политику приходится решать две серьёзные проблемы: остановить миграцию из стран Центральной Америки и реформировать некоторые положения избирательной системы. При этом публичные выступления Харрис приносят лишь разочарование.

Так, опрос, проведённый Университетом Саффолка для издания USA Today, показал, что на прошлой неделе её рейтинг одобрения составил всего 28%, что ниже, чем у наименее популярного вице-президента в современной истории США Дика Чейни.

По словам источников, знакомых с ситуацией, между командой Харрис и командой Байдена растёт напряжённость, так как вице-президент продолжает оступаться. В частности, в октябре в Университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния, политик спровоцировала дипломатический скандал, когда не возразила студентке, обвинившей Израиль в «этническом геноциде».

Кроме того, в рамках недавнего визита во Францию, призванного наладить отношения с президентом Эммануэлем Макроном, её необычное произношение некоторых слов заставило ряд СМИ обвинить Харрис в том, что она якобы имитирует французский акцент.

Как пишет издание, появились предположения, что Байден может попытаться избавиться от Харрис, возможно, когда появится вакансия на место в Верховном суде.

Так как напряжение стало невозможно игнорировать, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в воскресенье опровергла заявления, что Харрис ограничивают. «Для всех, кому нужно это услышать. Харрис является не только очень важным партнёром для Байдена, но и смелым лидером, взявшим на себя решение ключевых, важных задач, стоящих перед страной», — гласит сообщение Псаки в Twitter.

При этом сторонники Харрис утверждают, что политику просто не дают возможности проявить себя. «Белый дом призывает Камалу Харрис сидеть за компьютером весь день на случай, если придёт электронная почта», — гласит заголовок статьи в сатирическом интернет-журнале The Onion.

Байден, которому в субботу, 20 ноября, исполнится 79 лет, утверждает, что будет баллотироваться на второй срок, однако почти никто не верит в его успех. Это делает всё более актуальной необходимость Харрис повысить свой рейтинг одобрения, так как ей придётся побороться за место кандидата на пост президента от Демократической партии на выборах 2024 года. В частности, одним из источников напряжённости The Times называет известность министра транспорта Пита Буттиджича.