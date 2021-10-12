Fox News: «Новый уровень фальши» — Камалу Харрис уличили в постановочной беседе с детьми

Вместо того чтобы выполнять свои обязанности по защите южной границы США, вице-президент Камала Харрис снялась в ролике, посвящённом Всемирной неделе космоса, передаёт Fox News. На видео Харрис с неестественной мимикой и жестами пытается заинтересовать детей-актёров лунными кратерами.

Официально границей заведует Камала Харрис — или Кэмала Харрис, зависит от того, какой сегодня день. Ей предоставлена вся полнота власти касательно нашей границы. Так говорит Джо Байден. Но похоже, что эта работа её не очень-то интересует. Вместо этого она потратила прошлую неделю на съёмки поистине экстравагантного видео для Всемирной недели космоса. Мы не призываем вас верить нам на слово — посмотрите сами!



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Как же мне нравится мысль о том, чтобы исследовать неизведанное!.. А есть и другие вещи, которые мы пока ещё не объяснили или не открыли! Подумать только, сколько всего нам ещё предстоит узнать! Я это просто обожаю! Поэтому меня очень воодушевляет Космический совет. Мы так много всего узнаём, в то время как у нас, я считаю, всё больше любопытства и заинтересованности в потенциальных открытиях и в работе, которую мы можем проделать в космосе. Так что… это одна из вещей, которые меня больше всего воодушевляют. Но, кроме того, вы, ребята, увидите кратеры на Луне буквально своими собственными глазами! Своими собственными глазами, я вам говорю! Это будет… невероятно!



По гуманитарным причинам мы не будем показывать видео целиком. Но оно есть в сети. Если осмелитесь, найдите его, посмотрите, потом посмотрите снова… и посмотрите, как умирает при этом ваша собственная душа. Это самое фальшивое из всего, что когда-либо попадало на видео. Но на самом деле это ещё фальшивее, чем на первый взгляд. Мы только что узнали, что один из детей, которых поучала Камала Харрис, на самом деле не простой ребёнок, а юный актёр по имени Тревор, прошедший кастинг на эту роль.



Никакая политическая партия, верящая в демократию и считающая необходимым привлечь на свою сторону избирателей, никогда не дала бы должность человеку вроде Камалы — или Кэмалы — Харрис. Какой же вывод мы можем сделать о Демократической партии?



Кэндес Оуэнс ведёт программу Candace. Сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Кэндес Оуэнс. Не знаю, осмелились ли вы посмотреть это видео целиком… И я не просто злопыхательствую по политическим причинам. За всю свою жизнь я не видел ничего столь же фальшивого!



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Смотреть это действительно дико! Дико, потому что так и хочется спросить: она вообще когда-нибудь общалась с детьми?



Да.



КЭНДЕС ОУЭНС: Как вы уже отмечали, это ребёнок-актёр, который связался со своим агентом и попросил эту роль. Через несколько недель ему перезвонили и сказали: «Да, роль досталась тебе, ты будешь на переднем плане вместе с вице-президентом Соединённых Штатов, чтобы помочь ей выглядеть более нормальной и более человечной». К несчастью для него, в этом он не преуспел, потому что трудно сделать так, чтобы Камала Харрис выглядела человечно.



Ещё более дико то, что ему 13 лет — почему она так разговаривает с 13-летними детьми?! Она разговаривает с ними так, будто им лет пять!



Да.



КЭНДЕС ОУЭНС: С этой преувеличенной мимикой и активной жестикуляцией, как будто она зачитывает «Очень голодную гусеницу»* воспитанникам детского сада! Это настолько постановочно! В ней нет вообще ничего настоящего!



И ещё задаёшься вопросом… Вот лично я… Всегда, когда я смотрю на неё, я задаюсь вопросом даже не о том, хочет ли она быть с детьми, но хочет ли она вообще быть вице-президентом? Мне кажется, этот вопрос возникает у многих американцев. Потому что каждый раз, когда вы её видите, она выглядит так фальшиво, что складывается ощущение, что она играет роль, которую по-настоящему не хочет играть. Я думаю, сообщения о теневой войне между Камалой Харрис и Джо Байденом правдивы. Полагаю, так и есть. Я думаю, ей искренне обидно быть вице-президентом США, быть в подчинении у Байдена, и вообще каждый элемент её работы вызывает у неё неподдельное чувство обиды. Даже постановочные элементы, вроде того, который мы были вынуждены посмотреть сегодня.



Да, потому что это другой уровень. Все они фальшивы, все политики до единого фальшивы, все они странные, с гаденькой личной жизнью. Я понимаю. Но она фальшива настолько, что её фальшь — акт агрессии по отношению к её аудитории! Мол, слабо вам посмотреть и не взблевануть! Вот буквально настолько она фальшива.



КЭНДЕС ОУЭНС: Да, она настолько неприятна. Трудно было себе представить, что они когда-нибудь выдвинут ещё более неприятную женщину, чем Хиллари Клинтон. Но, честное слово, Демократическая партия…



Да!



КЭНДЕС ОУЭНС: Я обнаружила, что она (Камала Харрис. — ИноТВ) ещё более невыносима и неприятна, чем Хиллари Клинтон! Это из-за актёрской игры, фальшивого кудахтающего смеха. И опять-таки, когда приходится обращаться к актёрам… Мы видим Джо Байдена, выступающего на фоне декораций в Административном здании Эйзенхауэра, и Камалу Харрис, нанимающую детей-актёров. Что же на самом деле происходит с этой администрацией?! Это действительно похоже на номер Saturday Night Live**! Знаете, и зрителей столько же. Не очень много. Но есть ли вообще люди, управляющие нашей страной, или это актёры, которые просто сидят где-нибудь, говорят то, что положено, читают с телесуфлёра? Почему бы им просто не дать нам читать телесуфлёр? Так было бы гораздо легче!



Совершенно согласен! После неё начинаешь тосковать по неподдельной материнской теплоте Хиллари Клинтон! Я хочу сказать, настолько всё плохо. (Смеются.)



Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.



* «Очень голодная гусеница» — детская книга американского писателя Эрика Карла (прим. ИноТВ).



** Saturday Night Live — американская юмористическая телепередача (прим. ИноТВ).