WP: 90-летний актёр сериала «Звёздный путь» через неделю станет старейшим астронавтом на орбите

Актёр легендарного сериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер полетит в космос 12 октября на борту космического корабля New Shepard, сообщает The Washington Post. В свои 90 лет Шетнер, который прославился благодаря роли капитана Кирка, станет самым пожилым человеком, который отправится на космическую орбиту.

Компания Джеффа Безоса по коммерческим полётам в космос Blue Origin официально объявила, что на борту её космического корабля New Shepard, старт которого запланирован на 12 октября, будет находиться 90-летний актёр Уильям Шетнер*. Вместе с ним в космос отправится вице-президент этой компании Одри Пауэрс, а также в состав команды войдут Крис Бошуизен и Глен де Врис, пишет The Washington Post.



Благодаря этому полёту Шетнер, который отправляется на орбиту вслед за самим Безосом, станет самым пожилым в мире человеком, полетевшим в космос на данный момент, отмечается в статье. Сам актёр заявил в этой связи, что уже давно многое слышал о космосе — и рад воспользоваться возможностью, чтобы убедиться в этом лично, и считает это настоящим чудом.



Шетнер наиболее известен своей ролью капитана Кирка в популярном сериале «Звёздный путь», напоминает The Washington Post. В наши дни он стал в США чем-то вроде «живого мема», отчасти благодаря своим музыкальным выступлениям, в которых он представляет устные версии различных музыкальных хитов в «театрализованном исполнении», говорится в статье.



Кроме того, актёр всегда проявлял большой интерес к космическим путешествиям, отмечает The Washington Post. В 2011 году он даже записал голосовой «будильник» для астронавтов космического корабля Discovery, где его слова сопровождались известной музыкальной темой из сериала «Звёздный путь». В этом сообщении Шетнер говорил о том, что 30-летняя миссия Discovery заключается в том, чтобы искать новые научные открытия, «строить новые форпосты, объединять народы на последнем рубеже, смело идти и делать то, что раньше не делал ни один космический корабль».



Предыдущий рекорд по пребыванию самого пожилого человека в космосе установил 82-летний пионер авиации Уолли Функ, которая побывала на орбите 20 июня вместе с Джеффом Безосом и его братом Марком, напоминает The Washington Post. В их команду на борту космического корабля New Shepard компании Blue Origin также вошёл 18-летний студент из Нидерландов Оливер Дэмен, который стал самым молодым астронавтом на данный момент.



Их полёт был совершён спустя всего неделю с небольшим после того, как по аналогичной суборбитальной траектории успешно пролетел Ричард Брэнсон. Подобные «параллельные» запуски являются ещё одним наглядным признаком возрождения интереса к космическим исследованиям, отмечает автор.



Причём это активно продвигают сейчас не только государственные власти, но и быстро развивающийся сектор «коммерческой космической индустрии» при поддержке миллиардеров, говорится в статье. В то же время в заявлении Blue Origin не сообщалось подробностей относительно того, как далеко в космос отправится Шетнер и как долго продлится миссия, констатирует The Washington Post.



А всего за несколько дней до этого анонса Александра Абрамс, ранее возглавлявшая в Blue Origin отдел по связям с персоналом, опубликовала в сети скандальное заявление от лица двух десятков бывших и нынешних сотрудников компании с обвинениями в адрес руководства в том, что оно способствует созданию «сексистской» рабочей среды, сообщается в статье.



* ведущий программы «Я не понимаю» (I Don’t Understand) на канале RT America (прим. ИноТВ)