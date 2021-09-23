Ждите женщину — Times объяснила, зачем на китайскую космическую станцию отправлены упаковки с косметикой

Китайские власти отправили на орбиту 120 пузырьков с тонером, сывороткой и кремом для лица, которых, по их оценкам, должно хватить одной космонавтке на шесть месяцев проживания на новой станции Tiangong, сообщает The Times. Как отмечает газета, пока неясно, кто именно станет участницей следующего полёта, ну а косметику, специально разработанную для китайских космонавтов, уже успели проверить в деле мужчины.

Когда в последний раз Китай отправлял свой аппарат с грузом на орбиту, по содержимому этого груза можно было сделать вывод, что членом следующего экипажа, который отправится строить новую космическую станцию Пекина, станет женщина, пишет The Times.

По данным издания, в грузе, который на этой неделе отправился на орбиту, было внушительное количество уходовой косметики: 60 флаконов тонера для лица, 30 флаконов сыворотки и 30 баночек с кремом. Китайские власти утверждают, что этого количества должно хватить на шесть месяцев на одну космонавтку.

Как отмечает The Times, пока Пекин не раскрывал имя участницы следующего космического полёта. Но велики шансы, что ею станет 41-летняя Ван Япин, которая в 2013 году проработала две неделе на испытательной станции Tiangong-1, где провела урок для 60 млн китайских школьников. Ван была в составе резервного экипажа для запуска аппарата Shenzhou-12, который вернулся на Землю на прошлой неделе.

В рамках предстоящего полёта китайские власти анонсировали имена 21 потенциального кандидата, среди них оказалось всего две женщины. Другой претенденткой на участие в будущей миссии стала 42-летняя Лю Ян. Газета обращает внимание, что на данный момент подготовку проходит ещё больше девушек, которые смогут участвовать в полётах в дальнейшем.

Как сообщают китайские государственные СМИ, для комфортного пребывания женщины в космосе на протяжении длительного периода времени на орбиту, помимо косметики, также отправили и другую необходимую продукцию вроде гигиенических прокладок.

Специально для «проживания на орбите» шанхайская компания Jala Group разработала средства по очищению кожи без воды, а также уходовую и декоративную косметику. Некоторые из уходовых средств уже успели протестировать в деле космонавты-мужчины.

Как заявил представитель компании Цинь Ю, продукция упакована в вакуумные пузырьки с помпой, которыми будет удобнее пользоваться в космосе.

По словам китайских источников, правильный уход за кожей необходим не только в эстетических целях, но и для сохранения здоровья космонавтов. Особые условия жизни на космической станции, в том числе невесомость, могут ускорить старение кожи и ослабить её тонус и защитные свойства.