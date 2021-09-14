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Insider: «придать силы молодым женщинам» — финалистка «Мисс Великобритания» выступит на конкурсе красоты без макияжа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финалистка «Мисс Великобритания» Элль Селин выступит на национальном конкурсе красоты без макияжа, чтобы вдохновить молодёжь на уверенность в себе, пишет Insider. Так британка, которая в подростковые годы пережила издевательства, надеется сделать жизнь следующего поколения лучше.
Insider: «придать силы молодым женщинам» — финалистка «Мисс Великобритания» выступит на конкурсе красоты без макияжа
Twitter

Участница конкурса красоты «Мисс Великобритания» 31-летняя Элль Селин надеется вдохновить молодое поколение быть более уверенными в себе, отказавшись от макияжа в финале конкурса, сообщает Insider. 

Селин призналась, что её решение появиться на сцене национального конкурса красоты без макияжа вдохновлено трудностями, которые она испытывала в подростковом возрасте, когда из-за её внешности над ней издевались сверстники. В 13 лет Селин начала краситься, чтобы скрывать неуверенность в себе.
 
«Я пользовалась тональным кремом, который был немного светлее моей кожи, потому что я отчаянно пыталась вписаться в общество», — рассказала британка.
 
Теперь она надеется «придать силы молодым женщинам», отказавшись от использования косметики. Сейчас Селин работает в сфере психического здоровья и даже участвовала в конкурсе «Мисс Великобритания» в 2020 году. Тем не менее британка призналась, что не считает, что была искренней в прошлом году и не «показала им Элль».
 
«Я дала им то, что, по моему мнению, они хотели увидеть», — приводит издание слова Селин. По словам девушки, она надеется, что её позиция не пользоваться макияжем послужит «напоминанием о том, что все женщины заслуживают право выбирать самостоятельно».
 
 
Селин также отметила, что её позиция не ограничивается финалом конкурса «Мисс Великобритания», который пройдёт в два этапа, в четверг и пятницу. По её словам, это «обещание следующему поколению» попытаться сделать их жизнь лучше. Ещё более важной ей кажется эта миссия, так как социальные сети оказывают дополнительное давление на психическое здоровье молодёжи.
 
«Если человек, прочитав мою историю, почувствует себя лучше, значит, моя борьба в подростковом возрасте была не напрасной. Женщина должна чувствовать себя достаточно хорошо как с макияжем, так и без него, и ей не нужно ни перед кем оправдываться за свой выбор», — подытожила финалистка «Мисс Великобритания».
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