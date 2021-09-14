Insider: «придать силы молодым женщинам» — финалистка «Мисс Великобритания» выступит на конкурсе красоты без макияжа

Финалистка «Мисс Великобритания» Элль Селин выступит на национальном конкурсе красоты без макияжа, чтобы вдохновить молодёжь на уверенность в себе, пишет Insider. Так британка, которая в подростковые годы пережила издевательства, надеется сделать жизнь следующего поколения лучше.

Участница конкурса красоты «Мисс Великобритания» 31-летняя Элль Селин надеется вдохновить молодое поколение быть более уверенными в себе, отказавшись от макияжа в финале конкурса, сообщает Insider.

Селин призналась, что её решение появиться на сцене национального конкурса красоты без макияжа вдохновлено трудностями, которые она испытывала в подростковом возрасте, когда из-за её внешности над ней издевались сверстники. В 13 лет Селин начала краситься, чтобы скрывать неуверенность в себе.

«Я пользовалась тональным кремом, который был немного светлее моей кожи, потому что я отчаянно пыталась вписаться в общество», — рассказала британка.

Теперь она надеется «придать силы молодым женщинам», отказавшись от использования косметики. Сейчас Селин работает в сфере психического здоровья и даже участвовала в конкурсе «Мисс Великобритания» в 2020 году. Тем не менее британка призналась, что не считает, что была искренней в прошлом году и не «показала им Элль».