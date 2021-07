Guardian: коронавирус оставит на психике молодёжи «шрамы рецессии» на долгие годы

По оценкам аналитиков, молодёжь больше всего пострадала от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, причём это отразилось не только на экономическом положении, но и на психическом здоровье молодого поколения. От негативных последствий этой кризисной ситуации молодые люди могут страдать годами, пока не избавятся полностью от «шрамов рецессии», пишет The Guardian.

Недавние исследования показывают, что современная молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет может нести на себе «шрамы» от нынешнего кризиса на протяжении долгих лет, страдая от экономических и психологических последствий пандемии. Как сообщается в докладе, подготовленном по итогам исследования под эгидой Resolution Foundation, более 25% молодых людей обеспокоены тем, что вызванные COVID-19 и глобальным кризисом расстройства психики негативно отразятся на их шансах найти работу даже после завершения пандемии, пишет The Guardian.



Эксперты Resolution Foundation отмечают также, что даже после окончания этой весной массового карантина в Великобритании, хотя экономика в целом начинает постепенно восстанавливаться, молодые работники по-прежнему страдают сильнее, чем их более опытные старшие коллеги. Молодёжь также «платит более высокую цену», расплачиваясь за последствия карантина своим психическим здоровьем, сообщается в статье.



Статистика по британцам в возрасте от 18 до 24 лет показывает, что представители этой возрастной категории в 2,5 раза чаще рискуют остаться без работы или в вынужденном отпуске, несмотря на то, что в Великобритании постепенно возобновляется работа различных заведений. Кроме того, более 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет сообщили, что они недавно имели проблемы с психическим здоровьем.



В опросе принимали более 8000 взрослых, из которых лишь менее половины (48%) оценили своё психическое здоровье как хорошее. В то время как в возрастной категории от 55 до 64 лет этот показатель достигал 64%, отмечается в статье.



Кроме того, 27% молодых людей выразили озабоченность в связи со сложностями, которых они опасаются при поиске работы в ближайшие месяцы из-за своего нестабильного психического здоровья. Для сравнения, среди людей в возрасте от 35 до 54 лет этот показатель составлял около 20%, а от 55 до 64 лет этим озабочены лишь 10% респондентов, говорится в статье.



«Молодые люди больше всего пострадали от вызванного COVID-19 экономического кризиса, который сказался на их психическом здоровье. Вызывает беспокойство то, что некоторые молодые люди испытывают трудности даже в то время, когда экономика восстанавливается, и со страхом смотрят на свои карьерные перспективы. Эти опасения нельзя недооценивать», — заявил в этой связи Рукмен Сехми, старший исследователь и политический аналитик из Resolution Foundation.



Кроме того, среди аналитиков растёт обеспокоенность в отношении долгосрочных последствий кризиса, поскольку нормальный образовательный процесс был нарушен более 15 месяцев, а многие молодые сотрудники были вынуждены отложить начало своей карьеры. Институт финансовых исследований (IFS) также опубликовал отдельное исследование, в котором предупреждает: те молодые люди, которые лишь недавно начали подниматься по карьерной лестнице, в итоге могут ещё долгие годы страдать от «шрамов рецессии», спровоцированной COVID-19, пишет The Guardian.



Институт финансовых исследований также пояснил, что молодым людям приходится сейчас сталкиваться с более серьёзными проблемами на трудовом рынке, чем их более старшим коллегам. При этом многим пришлось отложить переезд в собственное жильё и задержаться на квартире у родителей, что не является устойчивым или желательным вариантом в долгосрочной перспективе, подчёркивается в статье. Согласно исследованию, доля молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет, живущих дома со своими родителями (не считая студентов в формате полного рабочего дня) увеличилась уже с 45% до 50%.



Такие серьёзные потрясения на самом раннем этапе карьеры позднее могут отрицательно сказаться на их будущих перспективах трудоустройства, предупреждает Сяовэй Сюй, старший экономист-исследователь IFS. «Без эффективной поддержки существует риск того, что сегодня молодые люди будут нести на себе «шрамы рецессии» на долгие годы», — заключил эксперт в интервью The Guardian.