Das Erste: из-за пандемии немецкие дети и подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

На фоне пандемии в Германии значительно увеличилось количество детей и подростков, страдающих психическими заболеваниями, передаёт Das Erste. Число случаев расстройств пищевого поведения возросло на 60%, депрессии — на 30%. Нагрузка на психиатрические клиники растёт по всей стране, и в некоторых регионах больницы уже достигли своего предела.

На фоне пандемии число случаев выявленных психических заболеваний у детей и подростков в Германии значительно увеличилось. Согласно расчётам страховой компании KKH, основанным на данных застрахованных лиц за первые шесть месяцев 2020 года, число тех, кто проходил лечение от расстройств пищевого поведения, в 2020 году выросло примерно на 60%, сообщает Das Erste.

Число детей, страдающих другими психическими заболеваниями, такими как депрессия или синдром эмоционального выгорания, увеличилось примерно на 30%. В масштабах страны число всех психических расстройств среди детей в возрасте от 6 до 18 лет выросло на 20%.

Для расчётов компания проанализировала данные по 209 332 застрахованным лицам в возрасте от 6 до 18 лет. Согласно этим данным, в 2019 году около 27 тыс из примерно 200 тыс застрахованных немецких детей и подростков проходили лечение от психических заболеваний (12%). После первого полугодия 2020 года, лечение пришлось проходить 8% застрахованных, то есть почти 16 тыс человек.

Рената Шепкер, член правления Немецкого общества детской и подростковой психиатрии, подчёркивает, что детям необходимо предоставлять все возможности для лечения и не экономить ни при каких обстоятельствах: «На данный момент клиники в большинстве своём всё ещё способны удовлетворить спрос, в регионах наблюдается переполненность и более длинные очереди, а в некоторых регионах с особенно низким количеством койко-мест наметился дефицит», — отмечает руководитель клиники, расположенной на берегу Боденского озера.

«Благодаря пандемии коронавируса мы также осознали, что даже хорошо оснащённые регионы в кризисной ситуации очень быстро достигают своих пределов, — утверждает Марсель Романос, директор клиники детской и подростковой психиатрии при университетской больнице Вюрцбурга. — Поэтому время ожидания увеличивается по всей стране, и создается впечатление, что нагрузка (на больницы. — ИноТВ) растёт». По его словам, важно заранее распознавать особые группы риска у детей и подростков, а также выяснять причины возникновения болезней, чтобы усилить меры профилактики.

Пандемия усиливает тенденцию, которая продолжается уже в течение десяти лет. Данные компании KKH показывают: в Германии в период с 2009 по 2019 год число людей, страдающих депрессией, почти удвоилось. Число людей, страдающих расстройствами адаптации (+72%), синдромом эмоционального выгорания (+ 54,7%), тревожными расстройствами (+45%) и расстройствами пищевого поведения (+ 13%) также значительно увеличилось, передаёт Das Erste.