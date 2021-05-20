Sky News: новая побочка пандемии — британские дети перестали нормально питаться

С начала пандемии повышенное чувство страха и тревоги привело к тому, что количество случаев расстройств пищевого поведения среди детей и подростков в Великобритании возросло в четыре раза, передаёт Sky News. При этом коронавирус также осложнил доступ британцев к необходимой им терапии.

В Великобритании за время пандемии в четыре раза выросло число детей и подростков, страдающих от расстройств пищевого поведения и ожидающих неотложной помощи, сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

Считается, что к ещё большему развитию симптомов среди британской молодёжи во время пандемии привели повышенное чувство страха и тревоги, вызванное нарушением привычной общественной жизни и отсутствием школы.

«Пандемия привела к значительному увеличению числа обращений за помощью из-за расстройств пищевого поведения», — заявила глава отделения психического здоровья Национальной службы здравоохранения Англии Клэр Мердок.

В настоящий момент, по данным Национальной службы здравоохранения, в Великобритании расстройствами пищевого поведения страдают примерно 1,25 млн человек. Наиболее распространёнными из них являются анорексия и булимия. При этом именно эти заболевания характеризуются наиболее высоким уровнем смертности среди всех психических расстройств.

При этом, как отметила сотрудница психиатрических отделений для подростков Hope и Horizon в Бери на северо-западе Англии Линдси Баукатт, в Великобритании наблюдается «стремительный рост обращений молодых людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, которым требуется стационарное лечение».

По её словам, на протяжении последних 18 месяцев медики находились под постоянным давлением, так как койки для тех, кто страдает от расстройств пищевого поведения в этих отделениях, были заполнены до отказа.

В отделении Hope пациенты в среднем проводят от двух дней до четырёх недель. В основном сюда направляют тех, кто пытался причинить себе физический вред или находится в состоянии стимуляторного психоза. Большая часть коек в Horizon отведена для детей и подростков с расстройствами пищевого поведения, здесь дети в среднем находятся до 18 месяцев.

Большинство пациентов там держат против их воли в соответствии с законом о психическом здоровье, что означает, что они не могут по своему желанию покидать центр. Это делается по одной причине — чтобы обеспечить их безопасность, так как подобные меры считаются последним способом помочь, когда всё остальное не помогло.

Тем не менее всё больше детей и подростков жалуются на то, что им не хватает поддержки на пути к выздоровлению, так как службы перегружены. Более того, зачастую те, кто страдает расстройствами пищевого поведения, не могли получить медицинскую помощь во время карантина, так как необходимая им терапия перешла в онлайн.

«Мне кажется, что многим молодым людям очень легко обмануть, сказав, что у них всё в порядке. И только когда всё доходит до того, что они в конечном итоге попадают сюда, мы понимаем, насколько всё серьёзно», — приводит Sky News слова медсестры отделений Hope и Horizon Кэт Перрин-Гриффитс.