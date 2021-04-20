France 3: каждый третий француз страдает от депрессии и тревоги на фоне пандемии
Одиннадцатилетняя Матильда в этом году поступила в среднюю школу — важный этап в жизни ребёнка, который был осложнён обстоятельствами. Карантин, домашнее обучение — повторяющиеся ограничения, которые Матильда переживает всё хуже.
МАТИЛЬДА, школьница: В какой-то момент я потеряла ощущение времени. Я даже не в состоянии была определить, понедельник сегодня или четверг — до такой степени дни походили один на другой. Карантин угнетает меня, поскольку мы знаем, что нас ждёт, и это происходит, и это будет длиться долго. Потому что, когда был первый карантин, он длился какое-то время, а потом мы поверили, что всё закончилось, но всё повторилось.
Стать студентом — ещё один этап. Лорин радовалась поступлению в Университет Лилля. И снова пандемия нарушила её планы. Мало-помалу она теряет почву под ногами.
ЛОРИН ДАРРАС, студентка: В какой-то момент я начала думать о том, чтобы покончить с жизнью. Это было очень, очень тяжело: я не ела, не умывалась, я не вылезала из постели, ни с кем не разговаривала. Я полностью ушла в себя, я даже не могла себя заставить выйти в магазин.
Согласно исследованию, проводимому Службой государственного здравоохранения Франции с марта 2020 года, из 31% из двух тысяч опрошенных испытывают тревожное или депрессивное состояние, а у 9% в течение прошедшего года появлялись суицидальные мысли. Тот же итог констатирует этот психолог частной практики. Она принимает 30 пациентов в неделю — половина из них приходит на консультацию из-за проблем, связанных с тревожностью на фоне пандемии. На консультацию приходят представители всех возрастов и социальных кругов.
ШАРЛОТТА КАЙ, клинический психолог: На мой взгляд, их ждёт довольно трудный период «после», и у многих людей эта тревожность сохранится.
Сегодня стартует телевизионная кампания, цель которой — научить людей распознавать симптомы тревожности и доверять их лечение профессионалам как можно скорее.
Дата выхода в эфир: 20 апреля 2021 года
Ссылки по теме
-
CNBC: в США пандемия привела к резкому увеличению спроса на услуги психологов
-
Euronews: COVID-19 подрывает психическое здоровье молодых европейцев
-
Sky: пациентов с COVID-19 становится меньше, но психическое здоровье британцев ухудшается
-
France 2: коронакризис доводит французов до антидепрессантов и психиатров