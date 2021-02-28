Sky: пациентов с COVID-19 становится меньше, но психическое здоровье британцев ухудшается

Фельдшерам в Великобритании всё чаще приходится выезжать на вызовы к пациентам с психическими проблемами, вызванными пандемией и карантином, пишет Sky News. Однако, как полагает исполнительный директор Службы скорой помощи Уэльса Джейсон Килленс, последствия карантина для психического здоровья только начинают проявляться.

Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Великобритании постепенно становится всё меньше, однако для медицинских работников это не повод расслабляться. Как пишет Sky News, в стране набирает обороты волна проблем, связанных с психическим здоровьем, вызванных пандемией и карантином.

«Иногда целые смены связанны с подобными вызовами», — отмечает Киран МакКлелланд, один из фельдшеров в Уэльсе, которым в их работе всё ещё помогают военнослужащие.

Хотя бригадам скорой помощи регулярно приходится выезжать на вызовы к людям со сложными психическими проблемами, во время последнего общенационального карантина в Великобритании число подобных вызовов резко возросло.

Проведя день с бригадой скорой помощи, журналистам Sky News удалось лично убедиться в том, какие проблемы встали перед медиками и военными. Так, на один из вызовов им пришлось поехать к молодой женщине, которую на улице нашли дорожные рабочие. Фельдшерам удалось быстро установить, что женщине стало плохо из-за большой дозы таблеток, которые она приняла, узнав о смерти отца от COVID-19.

Женщину доставили в больницу, однако бригаде скорой помощи, охраны медицинского учреждения и полицейским потребовалось около часа, чтобы убедить её обратиться за помощью к специалисту.

«Мы пытаемся помочь им всем, чем можем... некоторые люди находятся на грани, но мы пытаемся вселить в них уверенность. На самом деле нас этому не учили, но мы пытаемся им помочь. Мы вовсе не герои, мы здесь только для того, чтобы помочь нашим коллегам из скорой помощи и сделать то, что нужно сделать», — заявил сопровождающий бригаду скорой помощи рядовой Джейсон Перкинс Королевского корпуса логистики ВС Великобритании.

Не менее сложно в настоящий момент приходится и центрам обработки экстренных вызовов, куда поступает всё больше звонков от людей, жалующихся на проблемы с психическим здоровьем. «Люди обеспокоены и напуганы, наше преимущество в том, что мы можем всё объяснить им и помочь этим пациентам», — приводит Sky News слова одной из сотрудниц Рут Ландер.

При этом, по словам исполнительного директора Службы скорой помощи Уэльса Джейсона Килленса, последствия карантина только начинают проявляться. Килленс полагает, что проблемы психического здоровья будут лишь усугубляться в будущем на фоне новых стрессов.

«Пандемия в той или иной степени отразилась на всех. Множество людей потеряли работы, что вызывает у них тревогу и проблемы с психическим здоровьем», — заявил специалист, отметив, что в последние годы психическое здоровье стало признаваться столь же важным, как и физическое здоровье.