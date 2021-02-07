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Британский учёный: нам придётся жить с коронавирусом так же, как мы живём с гриппом

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Многие учёные считают, что человечеству нужно побороть накопившееся утомление от пандемии и набраться терпения в борьбе с болезнью, пишет испанское издание ABC. Эван Харрисон из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK) заявил, что людям придётся сосуществовать с коронавирусом так же, как оно сосуществует с гриппом.
Британский учёный: нам придётся жить с коронавирусом так же, как мы живём с гриппом
Reuters

Прошёл год с тех пор, как пандемия Covid-19 полностью изменила образ жизни общества, пишет испанское издание ABC.

При это люди начали страдать от так называемого «утомления от пандемии», которое, согласно ВОЗ, характеризуется чувством усталости и слабеющей готовностью населения соблюдать правила, разработанные для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Однако правда заключается в том, что людям придётся побороть это утомление и набраться терпения, поскольку всё это нескоро закончится.

Именно считают многие учёные, в том числе доктор Эван Харрисон, директор по науке о данных из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK), в который входят четыре агентства общественного здравоохранения Великобритании, а также Институт Сенгера и 12 академических институтов.

В рамках этого консорциума сотни учёных работают над секвенированием генома нового коронавируса, поясняется в статье.

Харрисон, отнюдь не будучи пессимистом, надеется на то, что люди смогут сосуществовать с COVID-19 так же, как они сосуществуют с гриппом.

«Мы находимся в ситуации, когда нам придётся жить с этим вирусом так же, как мы живём с гриппом. Надо полагать, что это вопрос долгосрочной перспективы», — заявил Харрисон в ходе виртуального общения с иностранной прессой, в котором также участвовали трое его коллег.

Для Харрисона положительным моментом является то, что «вакцины эффективны» и что в консорциуме в настоящее время ведётся очень важная работа по поиску «потенциально опасных» мутаций вируса среди 20 тыс. образцов, собираемых по всей стране каждую неделю, сообщает ABC.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ABC.es Испания Европа
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