Британский учёный: нам придётся жить с коронавирусом так же, как мы живём с гриппом

Многие учёные считают, что человечеству нужно побороть накопившееся утомление от пандемии и набраться терпения в борьбе с болезнью, пишет испанское издание ABC. Эван Харрисон из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK) заявил, что людям придётся сосуществовать с коронавирусом так же, как оно сосуществует с гриппом.

Прошёл год с тех пор, как пандемия Covid-19 полностью изменила образ жизни общества, пишет испанское издание ABC.



При это люди начали страдать от так называемого «утомления от пандемии», которое, согласно ВОЗ, характеризуется чувством усталости и слабеющей готовностью населения соблюдать правила, разработанные для предотвращения дальнейшего распространения вируса.



Однако правда заключается в том, что людям придётся побороть это утомление и набраться терпения, поскольку всё это нескоро закончится.



Именно считают многие учёные, в том числе доктор Эван Харрисон, директор по науке о данных из британского Консорциума по изучению генома COVID-19 (COG-UK), в который входят четыре агентства общественного здравоохранения Великобритании, а также Институт Сенгера и 12 академических институтов.



В рамках этого консорциума сотни учёных работают над секвенированием генома нового коронавируса, поясняется в статье.



Харрисон, отнюдь не будучи пессимистом, надеется на то, что люди смогут сосуществовать с COVID-19 так же, как они сосуществуют с гриппом.



«Мы находимся в ситуации, когда нам придётся жить с этим вирусом так же, как мы живём с гриппом. Надо полагать, что это вопрос долгосрочной перспективы», — заявил Харрисон в ходе виртуального общения с иностранной прессой, в котором также участвовали трое его коллег.



Для Харрисона положительным моментом является то, что «вакцины эффективны» и что в консорциуме в настоящее время ведётся очень важная работа по поиску «потенциально опасных» мутаций вируса среди 20 тыс. образцов, собираемых по всей стране каждую неделю, сообщает ABC.