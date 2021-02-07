Die Welt: в Германии резко выросло число преступлений против политиков

В 2020 году число случаев политически мотивированных преступлений в Германии выросло на 57% в сравнении с 2019 годом, пишет Die Welt. По мнению МВД ФРГ, причина заключается в протесте ряда граждан против мер государства, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В Германии в период пандемии произошёл резкий рост числа политически мотивированных преступлений, сообщает Die Welt. Согласно данным статистики, за 2020 год на территории ФРГ было совершено 2629 преступлений в отношении политиков. В 2019 году таких случаев было 1674: таким образом, прирост составил 57%.

Как пишет издание, из 2629 случаев преступлений, самым частым, с большим отрывом, были оскорбления: на них приходится 1247 случаев. За ними следуют угрозы (403 случая), нанесение ущерба имуществу (228 случаев) и разжигание межнациональной розни (212 случаев). При этом можно отметить небольшое снижение случаев физического насилия (78 против 87 в 2019 году).

Die Welt отмечает, что убийство политика из партии ХДС Вальтера Любке, произошедшее в 2019 году, породило в Германии дебаты о ненависти и насилии. Спустя год можно констатировать, что ситуация в этой сфере не улучшилась. По мнению МВД ФРГ, причина роста числа политически мотивированных преступлений заключается в неприятии рядом граждан мер, принимаемых государством в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также в ведомстве отметили, что многие преступления, такие как оскорбления и угрозы, были сделаны анонимно в сети Интернет.

Сообщается, что наиболее часто жертвами преступлений становились политики из партии «Альтернатива для Германии»: на них пришлось 863 случая. Следом за ними идут представители партий ХДС/ХСС и СДПГ.

Как пишет Die Welt, в связи с тем, что 2021 год будет годом «супервыборов», в МВД ФРГ настроены весьма пессимистично. Опыт прошлых лет показывает, что перед выборами возрастает количество преступлений по отношению к политикам.