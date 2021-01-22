Обозреватель Le Figaro: французская преступность стала агрессивней и шагнула в сельскую местность

Приход массовых правонарушений из городов в сельскую местность превратил Францию в страну эндемичной преступности, которую невозможно победить существующими методами, пишет на страницах Le Figaro общественный деятель Пьер Мари Сев. При этом, как отмечает эксперт, помимо серьёзного роста числа преступлений, в последние десятилетия изменился профиль преступников. Теперь большинство преступлений совершается из-за агрессии, а не корысти, поясняет автор.

Приход массовой преступности в сельскую местность окончательно превратил Францию в территорию «эндемичной», то есть устойчивой и неискоренимой существующими методами преступности, констатирует на страницах Le Figaro официальный представитель общественной организации «Институт справедливости» Пьер Мари Сев. Как напоминает автор, с конца 30-х годов во Франции преступность кончалась у ворот городов: учитывая, что в департаментах с большой долей городов уровень преступности был в три-четыре раза выше, чем в сельских, сельская местность представляла собой своего рода «заповедную зону».

Хотя сегодня преступность по-прежнему возрастает пропорционально размеру городского поселения, есть серьёзные основания полагать, что этот разрыв между городом и деревней в этой сфере существенно сокращается, отмечает общественный деятель. В 2020-м уровень преступности резко возрос почти во всех сельских департаментах Франции, где до этого ситуация в сфере общественного порядка мало отличалась от положения вещей в 1960-х годах. По данным МВД Франции, рост агрессии во всех районах, подчинённых жандармерии, составил 8%, а число случаев предумышленных телесных повреждений выросло на 10%.

При этом Сев не считает достаточным объяснением этого феномена карантин и вызванный им отток населения из городов. Статистика последних лет показывает непрерывный рост преступности, в частности, умышленного нанесения телесных повреждений, по всей территории Франции с 2013 года. Кроме того, наблюдается ускорение этого роста с 2016 года.

Придя в сельскую местность и сохраняясь на чрезвычайно высоком уровне, эта «эндемичная преступность», похоже, стала невосприимчива к политике правительств, и без «шоковой терапии» здесь не обойтись, уверен автор. Сегодня можно забыть, что до 1960-х годов Франция была мирной и спокойной страной как в городах, так и в сельской местности: в 1964 году уровень преступности составлял 12 преступлений на 1 тыс. жителей — почти в пять раз меньше, чем сегодня, напоминает Сев. С конца 1970-х годов в стране начался рекордный рост преступности: в 1994 и 2002 годах показатели доходили до 69 преступлений на 1 тыс. жителей. С тех пор стабильный и высокий уровень преступности (около 60 преступлений на 1 тыс.) меняется только в рамках погрешности.

При этом стабилизация показателей на высоком уровне свидетельствует не о застое в среде преступников, а, скорее, об изменениях в поведении населения, привыкшего жить в стране с высоким уровнем преступности, замечает эксперт. Французы отныне привыкли запирать двери на два оборота, быть начеку в общественном транспорте, опускать глаза, столкнувшись с агрессивными людьми. Несмотря на рост напряжённости, более осторожное поведение помогает уйти от столкновения и, следовательно, вводит в заблуждение статистику.

Эндемичная преступность отличается по своей природе от преступности прошлых лет, уверен Сев. Её главной особенностью, на взгляд автора, является относительное снижение числа грабежей и других преступлений из корыстных побуждений и параллельное увеличение числа насильственных преступлений. Так, например, за период с 1984-го по 2000 год число обвинительных приговоров за кражи и хранение краденого сократилось на 33%, в то время как число обвинительных приговоров за нанесение телесных повреждений возросло на 37%, а за сексуальное насилие — на 84%. «Очевидно, что среди сегодняшних преступников меньше воров яблок, но больше чрезвычайно агрессивных личностей», — делает вывод эксперт.

Французы должны свыкнуться с новой реальностью, считает Сев. Французская преступность день ото дня становится всё более распространённой, агрессивной, всё более укореняется в привычках людей и сопротивляется «лечению доктора МВД», подытоживает общественный деятель.