Fox News: в Лос-Анджелесе перестанут бороться с «преступлениями бедных» — пьянством и наркотиками

Новый окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что не будет привлекать правонарушителей к уголовной ответственности за проникновение на чужую территорию, хранение наркотиков, нарушение общественного порядка, сопротивление аресту и некоторые другие преступления, «связанные с бедностью», передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, ранее из-за действий этого прокурора уже пострадал другой калифорнийский город, Сан-Франциско.

В понедельник, то есть вчера, был приведён к присяге новый окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон. Если вы ещё не слышали это имя, вам следует знать, что Гаскон наиболее известен тем, что развалил город Сан-Франциско — там он был окружным прокурором восемь лет: с 2011-го по 2019 год. При нём Сан-Франциско имел самые высокие в Калифорнии показатели насильственных преступлений и преступлений против собственности — и при этом один из самых низких показателей арестов.



Может быть, вы недоумеваете, как человек с подобным послужным списком может подняться выше и стать окружным прокурором в Лос-Анджелесе. Да вообще где-либо. И ответ, конечно же, заключается в том, что у него была мощная поддержка. Избирательная кампания Гаскона получила миллионы долларов от Джорджа Сороса и других спонсоров-леваков — все они живут далеко от районов, которые он планирует развалить.



А ведь он планирует. Сразу же после присяги в понедельник Гаскон недвусмысленно дал понять, что собирается сделать с Лос-Анджелесом то же, что сделал с Сан-Франциско. Он объявил, что прокуроры в большинстве случаев не будут привлекать к ответственности за незаконное проникновение на чужую территорию, хранение наркотиков, нарушение общественного порядка, сопротивление аресту и некоторые другие преступления. Вот как он преподнёс эту новость.



ДЖОРДЖ ГАСКОН, окружной прокурор Лос-Анджелеса: И мы криминализуем поведение, во многом связанное с бедностью. Праздношатание, появление в общественном месте в нетрезвом виде, пьянство в общественном месте, хранение наркотиков и связанных с ними приспособлений и так далее.



Угу. То есть бедные просто ничего не могут с собой поделать. Они праздно шатаются, появляются пьяными в общественных местах… Им нельзя не совершать преступлений. Они сопротивляются аресту. Совершают насильственные преступления. Они просто… Они бедные, а бедные так себя и ведут.



Это, конечно же, оскорбительная логика. Но это также начало конца общества как такового. Когда вы говорите людям, что им можно сопротивляться аресту, что вы тем самым утверждаете? Вы тем самым утверждаете, что полиция не имеет права пресекать преступления. А что потом?



Гаскон считает, что этого ещё недостаточно, необходимо упразднить саму систему освобождения под залог. Посмотрите.



ДЖОРДЖ ГАСКОН: Мой аппарат представит план по полному отказу от денежных залогов в Лос-Анджелесе. Мы станем крупнейшим округом в стране, упразднившим денежный залог.



Ага, и не только денежный залог, и не только ответственность за сопротивление аресту и появление в общественном месте в нетрезвом виде. Ещё и смертную казнь. Само собой, это тоже расизм.



ДЖОРДЖ ГАСКОН: Расизм и смертная казнь в нашей стране неразрывно переплетены. Реальность такова, что смертная казнь не способствует нашей безопасности, она проникнута расизмом. И с сегодняшнего дня она даже не рассматривается в округе Лос-Анджелес.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.