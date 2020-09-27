Начальник полиции Нью-Йорка: мы совладаем с ростом преступности вопреки препонам со стороны властей

Резкий рост преступности в Нью-Йорке и других крупных американских городах усугубляют инициативы муниципальных властей. Ранее был отменён залог за мелкие преступления, а этим летом, следуя политической конъюнктуре, сильно урезали расходы на полицию, заявил в интервью начальник нью-йоркской полиции Дермот Ши. Тем не менее полицейские Нью-Йорка активно работают над сдерживанием преступности, подчёркивает он.

Давайте поговорим о волне насилия, накрывшей наши города. Стрельбы и убийств в городах по всей стране становится всё больше, и мы об этом сообщаем каждый день. К примеру, если взять Нью-Йорк, количество убийств там за год выросло почти на 39%, а число происшествий со стрельбой — больше чем на 100%. В чём, на ваш взгляд, причина такого взрывного роста насильственных преступлений?



ДЕРМОТ ШИ, глава полицейского управления Нью-Йорка: Если я отвечу, наше интервью окажется очень долгим, ведь факторов здесь работает много: есть и проблемы в плане законодательства, свою роль играет коронавирус и тот эффект, который пандемия оказала на судебную систему и доступные ресурсы. Различных факторов здесь хватает, но самое важное вот что — в нашем управлении полиции работают лучшие мужчины и женщины, я искренне так считаю. Как сотрудники полиции, так и следователи сейчас сосредоточены только на том, чтобы совладать с ситуацией.



Мы уже начали добиваться снижения соответствующей статистики, но пока цифры все ещё слишком высоки, и мы даже с большой натяжкой не можем заявить, что добились успеха. Нам ещё предстоит проделать большую работу. Мы теснейшим образом сотрудничаем с нашими коллегами из федеральных ведомств, а также с пятью окружными прокурорами Нью-Йорка. И, в конце концов, мы хотим дать чёткий сигнал о том, что членов бандитских группировок, наркоторговцев и лиц, незаконно владеющих огнестрельным оружием, нужно преследовать по всей строгости закона, они должны быть жёстко наказаны за свои действия, и именно на этой цели мы сейчас целиком и сосредоточены.



Часть проблемы — в движении за сокращение финансирования полиции. Когда муниципальный совет Нью-Йорка нынешним летом сократил расходы на полицейское управление на 1 миллиард долларов, урезав доплату за сверхурочные часы и набор в полицейскую академию, ускорилась убыль личного состава, ведь всё больше сотрудников увольняются, а на их место никто не приходит. Какой эффект это произвело? Расскажите нам, как с вашей точки зрения движение за сокращение финансирования полиции повлияло на работу полицейских.



ДЕРМОТ ШИ: Это движение, разумеется, произвело очень серьёзный эффект, Мария. Уровень преступности подчиняется определённым закономерностям, и летом насильственные преступления обычно становятся более частыми — но ровно год назад, как и на протяжении нескольких лет до того, нам удалось добиться самых низких среди крупных американских городов показателей по заключениям под стражу, а также самых низких на моей памяти цифр по происшествиям со стрельбой, убийствам и серьёзным преступлениям. Так было в прошлом году, и мы этим очень гордились.

Ну а в этом году, как известно, наступили эти безумные времена, что привело к сокращению бюджетов полиции. Это очень больно по нам ударило — и, к несчастью, сильнее всего это навредило людям, проживающим в районах с высоким уровнем преступности, которые, к сожалению, чаще всего являются как раз цветными. Движение за лишение полиции финансирования развернули именно летом, когда преступность, как нам известно, как правило идёт на рост, и это стало для нас двойным ударом. У нас ускорился отсев личного состава, убыль растёт — по сравнению с пиковой численностью, которой мы достигли ещё недавно, штат сократился на 2100 человек, а сверх того появляются серьёзные проблемы с оплатой сверхурочной работы. Если сократить оплату переработок на 60%, удар почувствует любой сектор, и мы, конечно, этот удар ощущаем. Но мы сосредоточены на своей цели, мы с ситуацией совладаем. И всё-таки нам понадобится кое-какая помощь в виде либо ресурсов, либо каких-то законодательных изменений. Мы не можем одних и тех же людей задерживать снова и снова, так дела не делаются.

Насколько серьёзными последствиями обернулась отмена залога при мелких преступлениях и решение о закрытии тюрьмы Райкерс? Ровно три года назад на этой передаче я передала слова своего источника о том, что Райкерс решили закрыть, быстро построив вместо неё несколько тюрем, у которых будет меньшая площадь — и тогда я предупреждала, что это приведёт к росту преступности. Так какой эффект произвела отмена залога за мелкие преступления и закрытие Райкерс?

ДЕРМОТ ШИ: Честно говоря, Мария, вы попали в самую точку. Если отдалиться от всякой политики, я очень похожие слова и сам говорил в прошлом году. Обсуждать вопрос залога я не люблю, потому что когда о нём заходит разговор, люди теперь сразу начинают продвигать свои политические позиции, но всё-таки эти новые законы писались с определённой целью людьми определённых политических взглядов. А конечная цель в данном случае — добиться снижения численности заключённых. Можно говорить, что это достойная цель, но добиваться её нужно правильными и отвественными методами — и, конечно, в сотрудничестве с теми людьми, которые больше всего знают про преступность, то есть, с правоохранителями.

А если брать такие города, как Нью-Йорк, где заключённых и так мало — повторюсь, у нас самые низкие показатели по заключениям под стражу среди всех крупнейших городов страны — и пытаться снизить численность ещё на 40-50 процентов, без каких-либо структур для поддержки людей… То есть, мы выпускаем людей, а где их поддержка? Вот именно с этим мы и пытаемся теперь совладать.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.