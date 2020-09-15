Fox News о нападениях на полицейских в США: «Вот что происходит, когда вы называете насилие протестами»

Демонизация полиции в США привела к тому, что на стражей порядка стали нападать на улицах, передаёт Fox News. На выходных в Лос-Анджелесе в упор расстреляли сотрудника и сотрудницу полиции, мирно сидевших в машине. А когда раненых везли в больницу, путь скорой помощи перекрыли протестующие, кричавшие, что копы должны умереть. «Как наша страна дошла до такого?» — задаётся вопросом Fox News.

Как ожидается, два помощника шерифа, раненные в голову в Лос-Анджелесе, выживут. Одна из них — 31-летняя мать маленького ребёнка, другой — 24-летний мужчина. В субботу вечером сотрудники полиции сидели в своей машине в Комптоне, когда их попытался убить какой-то мужчина, а может, не мужчина. Этот подонок до сих пор на свободе.



Если бы жертвы были не полицейскими, а кем-то ещё, СМИ бы сейчас вовсю рассуждали об «атмосфере». «Мы создали атмосферу ненависти, нетерпимости, когда стали возможны ужасные нападения на эту категорию людей. Это атмосфера, в которой на некоторых людей охотятся — просто за то, что они таковы. Это атмосфера, поощряющая притеснение». Но жертвы — полицейские, поэтому вы не слышите подобных рассуждений. При всей их правдивости.



Вместо этого вы слышите неловкое молчание в СМИ. И, конечно же, этих протестующих у больницы, глумящихся над жертвами. Всё это воспитание!



И, конечно же, Байден призвал к контролю над оборотом оружия. Но после того, как его избирательный штаб выступил в поддержку уплаты залога за потенциального убийцу копа и за других агрессивных подонков, может быть, ему стоит сидеть молча.



Что бы я хотел услышать, так это смелое заявление демократов: «Знаете что, демонизация копов ни к чему хорошему не приводит». Или смелое заявление телеведущих: «Вот что происходит, когда вы называете насилие протестами». Сначала вы наводите лазер, потом бросаете коктейль Молотова, а потом убиваете. Может быть, пора это прекратить?



Я хотел бы услышать чьё-нибудь замечание о том, что отрицание вопиющего насилия и сообщническое молчание руководства на фоне распространения хаоса сделало это возможным. Может быть, демонизация — это нечто демоническое?



Нам не нравится такое слышать. Но это произошло с копами, так что не берите в голову. Как насчёт NFL? Вот это матч! А вы преклонили колено?*



Даген, когда я в первый раз увидел в Twitter… Это было с аккаунта шерифа округа Лос-Анджелес. Твит про протестующих, которые кричали, что желают копам смерти, и блокировали вход в больницу. Я сначала не поверил. Я думал, что это точно утка. И я до сих пор… Наверное, я до сих пор не могу в это поверить. Я отказываюсь признавать очевидное. Но об этом сообщил офис шерифа! И там были журналисты…



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox News: Даже когда вы просто говорите про это, у меня в горле стоит ком. Я всё думала и думала о том, как наша страна дошла до такого. Потому что… Помните, считалось, что это президент Трамп породит всю эту ужасную антиутопию в США, что он диктатор, авторитарная фигура. Однако это сделало левое антиполицейское движение. И это началось не так уж недавно. Я просто хочу назвать два имени: Вэньцзян Лю и Рафаэль Рамос. Это два офицера, которых расстрелял здесь, в Нью-Йорке, человек, впоследствии совершивший самоубийство. Это было в 2014 году. А всего несколько месяцев назад здесь, во Флэтбуше, сотрудника полиции ударили ножом в шею.



А пять полицейских в Далласе — помните?



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Именно. Так что дело в отсутствии отпора со стороны левых. Я прибегну к фразе, которую я слышала от левых: «Молчание — это принятие неприемлемого». В прошлом году это было, когда в полицейских бросали воду, в этом году — бутылки с водой и цементом. Что дальше? Вот такие насильственные преступления.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.



* Некоторые американские спортсмены, вместо того чтобы слушать гимн США стоя, встают на одно колено — в современной американской культуре это считается протестом против расовой несправедливости (прим. ИноТВ).