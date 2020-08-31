«Только силой» — Трамп назвал «единственный способ» покончить с беспорядками в США

Американский президент вновь обрушился с критикой на демократов, которые не могут справиться с протестами в подконтрольных им городах и штатах. По словам Дональда Трампа, остановить насилие в этих регионах можно только силой, передаёт Reuters.

Дональд Трамп объявил, что намерен посетить город Кеноша в штате Висконсин, где уже на протяжении нескольких дней продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия после убийства темнокожего жителя Джейкоба Блейка. Возможный визит президента вызвал беспокойство среди демократов, которые опасаются, что он может усугубить конфликт, пишет Reuters.

«Они (республиканцы. — ИноТВ) полностью посвятили свой съезд разжиганию вражды и разногласий вокруг событий в Кеноше, — сказал в недавнем интервью CNN вице-губернатор Висконсина, демократ Мандела Барнс. — Поэтому я понятия не имею, как это сочетается с предыдущими заявлениями президента, что он намерен приехать сюда, чтобы быть полезным, и нам это совершенно не нужно прямо сейчас».

Критики обвиняют Трампа, который встретится лицом к лицу с бывшим вице-президентом Джо Байденом на выборах 3 ноября, в стремлении обострить насилие с помощью «провокационной» риторики. Хотя сам президент неоднократно призывал в своих твитах к «закону и порядку», отмечает издание.

В воскресном заявлении Байден обвинил Трампа в «безрассудном поощрении насилия». «Возможно, он считает, что твит о законе и порядке делает его сильным, но его неспособность призвать своих сторонников воздержаться от конфликтов показывает, насколько он слаб. Возможно, он думает, что война на наших улицах повышает его шансы на переизбрание, но это не является проявлением президентского лидерства или даже элементарного человеческого сострадания», — написал политик.

Республиканцы, в свою очередь, обвиняют мэров и губернаторов штатов от Демократической партии в потере контроля над городами, где происходят поджоги и мародёрство. Гнев по поводу убийства Блейка вылился в три ночи беспорядков в Кеноше, в том числе в столкновения между протестующими против расизма и вооружёнными представителями народной милиции, что уже привело к гибели двух демонстрантов.

Другой горячей точкой стал Портленд, штат Орегон, где в субботу был застрелен один человек. Инцидент произошёл после того, как караван сторонников Трампа въехал в центр города, где между сторонами произошла стычка. Полиция призвала общественность позволить детективам выполнять свою работу, прежде чем делать выводы о случившемся.

В выходные Трамп опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал мэра Портленда, демократа Теда Уиллера. Президент снова призывал градоначальника обратиться за помощью к федеральным правоохранительным органам.

«Жители Портленда, как и все другие города и части нашей великой Страны, хотят Закона и Порядка, — написал Трамп в Twitter. — Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!»

Байден вступился за мирных протестующих, заявляя, что справедливость должна восторжествовать, но он неоднократно призывал к прекращению столкновений. В своём воскресном заявлении он назвал насилие в Портленде «неприемлемым», обращает внимание Reuters.