CBS: беспорядки вторую ночь подряд — в Висконсине продолжаются волнения из-за «расстрела» полицией чернокожего

В американском городке Кеноша (штат Висконсин) акции протеста движения Black Lives Matter вторые сутки подряд перерастают в беспорядки: полицейские после наступления комендантского часа пытаются разогнать протестующих с применением спецсредств, а те в ответ поджигают автомобили и магазины, сообщает CBS. По данным канала, протесты спровоцировал инцидент с участием темнокожего жителя Кеноши Джейкоба Блейка, которому полицейские при попытке задержания выстрелили в спину как минимум семь раз.

А начнём мы наш выпуск с событий, которые разворачиваются сейчас в городе Кеноша, штат Висконсин — событий крайне тревожных и печальных, которые никак не утихнут. Это — последствия произошедшего в воскресенье расстрела полицией чернокожего мужчины, которому полицейские выстрелили в спину семь раз.

Уже второй день подряд мирные протесты — а ведь именно в мирных акциях заключается суть движения Black Lives Matter — перерастают к вечеру в столкновения. Полицейские применяли слезоточивый газ; в городе сожгли множество автомобилей. Участвовали ли поджигатели в состоявшихся ранее акциях протеста, неясно.

Такая ситуация сложилась после того, как 29-летний Джейкоб Блейк, попытавшись попасть в собственную машину, был расстрелян полицейскими в спину. Мужчина сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

А в Кеноше сейчас находится наш корреспондент Мола Ленхи. И предупреждаем — сейчас мы покажем вам страшные кадры. Что вам удалось увидеть сегодня утром, Мола?

МОЛА ЛЕНХИ, корреспондент CBS News: Доброе утро, Энтони! Отсюда только что уехали пожарные — раньше в этом здании был мебельный магазин, но его ночью сожгли: как можете видеть, там сзади ещё горит пламя, и всё здание до сих пор тлеет. Пожарные и сейчас разъезжают по городу, одновременно борясь с несколькими аналогичными пожарами. Вчера власти отправили на помощь городским службам 125 военнослужащих Национальной гвардии — днём ещё мирные протесты после наступления комендантского часа в восемь вечера приобрели насильственный характер.

Участники акций протеста в Кеноше в понедельник вечером отказались соблюдать введённый по всему городу комендантский час — и вступили в противостояние с полицейскими в защитном снаряжении. Митингующие требуют показать им сотрудников полиции, замешанных в расстреле Джейкоба Блейка.

МОЛА ЛЕНХИ: Горящий у меня за спиной грузовик — это реакция отдельных протестующих на применение полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и шумового оружия. Всё это полицейские использовали, пытаясь разогнать протестующих, которые остались на улицах после наступления комендантского часа.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: У меня тут стрельба.

ДИСПЕТЧЕР: Вас поняла, стрельба.

Столкновения произошли после публикации вот этого видео. Полицейские, которых вы видите, приехали на место, реагируя на сообщение о нарушении порядка.

ДИСПЕТЧЕР: Потерпевшая говорит, что не хотела пускать Джейкоба Блейка в дом, но он отобрал у неё ключи и отказывается их возвращать.

То, как Блейк общался с полицией изначально, в ролик не попало — на кадрах видно лишь как он идёт к своей машине, а за ним идёт как минимум один сотрудник полиции с оружием наизготове. Этот же сотрудник затем хватает Блейка за майку — а затем, судя по ролику, начинает стрелять Блейку в спину, производя по меньшей мере семь выстрелов.

БЕН КРАМП, адвокат Джейкоба Блейка: Похоже, когда речь идёт о темнокожем американце, принято сначала стрелять, а потом придумывать оправдания.

Адвокат Блейка Бен Крамп рассказал, что мужчина пытался снизить накал ситуации. По словам Крампа, в момент стрельбы в машине находились три малолетних сына Блейка, а полицейские перед тем, как открыть огонь, ударили мужчину электрошокером.

Рейзин Уайт, который попросил нас не показывать его лицо в кадре, рассказал, что записал происходящее на свой мобильный телефон.

МОЛА ЛЕНХИ: Так значит ситуация становилась всё хуже и хуже?

РЕЙЗИН УАЙТ: Да. Я слышал, как полицейский крикнул: «Бросай нож!» — но никакого ножа у него в руках я не видел.

Профсоюз сотрудников полиции Кеноши в своём официальном заявлении призвал граждан делать выводы только ознакомившись со всеми фактами. В заявлении говорилось: «Как и всегда, ходящее сейчас по сети видео не отражает всех тонкостей инцидента, который разворачивался очень скоротечно».

МОЛА ЛЕНХИ: Что вы ответите на такие слова?

БЕН КРАМП: То, что вы видите своими глазами — это трагедия, которой не должно было случиться, если в инциденте участвовали люди, которые, по идее, должны быть хорошо подготовленными профессионалами. Они должны были уладить ситуацию аккуратно и мирно, и этот ролик говорит сам за себя.

МОЛА ЛЕНХИ: Замешанные в инциденте полицейские были отстранены от работы. Их имена разглашены не были. Тони?

Да уж. А контекст ситуации таков: темнокожие мужчины и мальчики погибают в два, и даже больше чем в два раза чаще, чем их белые соотечественники — и именно поэтому данный инцидент вызвал такое возмущение сегодня утром и ночью. Большое вам спасибо, Мола.

Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года.