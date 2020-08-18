Fox: «Вы победили, ребята» — устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

Американской полиции можно и не урезать финансирование, так как полицейские, столкнувшись с издёвками и необходимостью работать живой мишенью для демонстрантов, уходят из правоохранительных органов по доброй воле, передаёт Fox News. По мнению радиоведущего Джейсона Рэнца, ситуацию могут изменить только обычные американцы, которые выскажут недовольство насчёт сложившейся обстановки, что, однако, будет весьма непросто, так как большинство из них просто напуганы.

Как мы только что видели, разгул насилия в Сиэтле продолжает набирать обороты. Столкновения там идут уже несколько месяцев. В воскресенье ночью рядом со зданием полицейского профсоюза были арестованы 18 человек. Хулиганы кидались бутылками и пиротехническими изделиями. Несколько полицейских получили ранения. Эту фразу теперь можно часто слышать у нас в эфире. Некоторые сотрудники правоохранительных органов устали работать живыми мишенями, и они решили, что с них хватит. Послушайте.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Хороший денёк?

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: Да не особо, когда вы тут.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ох, как жаль. Но не беспокойся. Я, только представь, ухожу. Вы победили, ребята. Два месяца, дорогуша. Я увольняюсь.

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: Вы увольняетесь?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да, братан.

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: И как вы себя по этому поводу чувствуете?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Отлично себя чувствую. Можно сказать, что о*******. Да, ухожу из департамента. Вы победили, ребята.

Выходит, что полицию можно и не лишать финансирования. Стоит поставить во главу людей, подобных тем, что заправляют всем в Сиэтле, и полицейские уйдут сами, потому что в таких условиях работать не станет ни один нормальный человек.

Джейсон Рэнц работает радиоведущим в Сиэтле, и мы рады видеть его у нас на программе. Джейсон, какое сейчас положение в Сиэтле? Если обобщённо.

ДЖЕЙСОН РЭНЦ, радиоведущий: В том, что вы только что сказали, есть горькая ирония. Мы вот-вот уволим сотню полицейских, однако очень многие сотрудники уходят добровольно. В различные агентства поступило уже более сотни заявлений на перевод по той причине, что они больше не хотят работать на благо Сиэтла — города, который их презирает и в котором нападения на полицейского стали чем-то сродни спорту. Они не чувствуют поддержку со стороны своих земляков.

Разумеется, их поддержало немалое количество людей, но, в конечном счёте, эти активисты выходят на улицы, и их голос громче. Мы по-прежнему делаем вид, что речь идёт о протестах. Но, извините, это уже не протесты, во всяком случае на протяжении последних нескольких недель. Они выходят на улицы с намерением покалечить полицейских. Они выходят с битами и пиротехникой; они хотят разрушений. Они выходят не ради того, чтобы требовать социальной справедливости, они там не для этого.

Интересно, на мой взгляд то, что через 45 минут Джо Байден выступит с обширной речью в Национальном комитете Демократической партии притом, что в ходе избирательной кампании он делал ставку на лозунг «под угрозой находится сама душа нации». И я считаю, что он прав на все 100%. Происходящее в Сиэтле, Портленде и Чикаго и в самом деле угрожает душе нации. Только он встал не на ту сторону. Ряд демократических лидеров не желает осуждать это насилие, а некоторые из них предпочитают его просто не замечать. К сожалению, душа нации действительно под угрозой. Надеюсь, что люди всё же не будут на всё это просто смотреть.

Да, потому что если это дело не остановить, то ситуация может и не улучшиться. Быстрое замечание: думаю, что в Сиэтле немало нормальных людей, немало демократов, у которых терпение подходит к концу.

ДЖЕЙСОН РЭНЦ: Вы можете в это верить, и я надеюсь, что с учётом того, что первая в истории Сиэтла темнокожая глава полиции решила уйти в отставку из-за того, как с ней обращались, этот инцидент смутит городские власти. Судить об этом можно будет только по прошествии нескольких недель, однако сейчас я никаких перемен не вижу, потому что слишком мало людей выражают своё недовольство, и, как мне кажется, для этого они слишком напуганы. Так что людям следует собраться с духом, найти в себе смелость и понять, что народ на их стороне. Хватит — значит хватит. Мы потеряем Сиэтл, если люди будут сидеть сложа руки.

Да, безобразие. С нами был Джейсон Рэнц, спасибо.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.