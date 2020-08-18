Fox: «Вы победили, ребята» — устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются
Как мы только что видели, разгул насилия в Сиэтле продолжает набирать обороты. Столкновения там идут уже несколько месяцев. В воскресенье ночью рядом со зданием полицейского профсоюза были арестованы 18 человек. Хулиганы кидались бутылками и пиротехническими изделиями. Несколько полицейских получили ранения. Эту фразу теперь можно часто слышать у нас в эфире. Некоторые сотрудники правоохранительных органов устали работать живыми мишенями, и они решили, что с них хватит. Послушайте.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Хороший денёк?
ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: Да не особо, когда вы тут.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ох, как жаль. Но не беспокойся. Я, только представь, ухожу. Вы победили, ребята. Два месяца, дорогуша. Я увольняюсь.
ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: Вы увольняетесь?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да, братан.
ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ: И как вы себя по этому поводу чувствуете?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Отлично себя чувствую. Можно сказать, что о*******. Да, ухожу из департамента. Вы победили, ребята.
Выходит, что полицию можно и не лишать финансирования. Стоит поставить во главу людей, подобных тем, что заправляют всем в Сиэтле, и полицейские уйдут сами, потому что в таких условиях работать не станет ни один нормальный человек.
Джейсон Рэнц работает радиоведущим в Сиэтле, и мы рады видеть его у нас на программе. Джейсон, какое сейчас положение в Сиэтле? Если обобщённо.
ДЖЕЙСОН РЭНЦ, радиоведущий: В том, что вы только что сказали, есть горькая ирония. Мы вот-вот уволим сотню полицейских, однако очень многие сотрудники уходят добровольно. В различные агентства поступило уже более сотни заявлений на перевод по той причине, что они больше не хотят работать на благо Сиэтла — города, который их презирает и в котором нападения на полицейского стали чем-то сродни спорту. Они не чувствуют поддержку со стороны своих земляков.
Разумеется, их поддержало немалое количество людей, но, в конечном счёте, эти активисты выходят на улицы, и их голос громче. Мы по-прежнему делаем вид, что речь идёт о протестах. Но, извините, это уже не протесты, во всяком случае на протяжении последних нескольких недель. Они выходят на улицы с намерением покалечить полицейских. Они выходят с битами и пиротехникой; они хотят разрушений. Они выходят не ради того, чтобы требовать социальной справедливости, они там не для этого.
Интересно, на мой взгляд то, что через 45 минут Джо Байден выступит с обширной речью в Национальном комитете Демократической партии притом, что в ходе избирательной кампании он делал ставку на лозунг «под угрозой находится сама душа нации». И я считаю, что он прав на все 100%. Происходящее в Сиэтле, Портленде и Чикаго и в самом деле угрожает душе нации. Только он встал не на ту сторону. Ряд демократических лидеров не желает осуждать это насилие, а некоторые из них предпочитают его просто не замечать. К сожалению, душа нации действительно под угрозой. Надеюсь, что люди всё же не будут на всё это просто смотреть.
Да, потому что если это дело не остановить, то ситуация может и не улучшиться. Быстрое замечание: думаю, что в Сиэтле немало нормальных людей, немало демократов, у которых терпение подходит к концу.
ДЖЕЙСОН РЭНЦ: Вы можете в это верить, и я надеюсь, что с учётом того, что первая в истории Сиэтла темнокожая глава полиции решила уйти в отставку из-за того, как с ней обращались, этот инцидент смутит городские власти. Судить об этом можно будет только по прошествии нескольких недель, однако сейчас я никаких перемен не вижу, потому что слишком мало людей выражают своё недовольство, и, как мне кажется, для этого они слишком напуганы. Так что людям следует собраться с духом, найти в себе смелость и понять, что народ на их стороне. Хватит — значит хватит. Мы потеряем Сиэтл, если люди будут сидеть сложа руки.
Да, безобразие. С нами был Джейсон Рэнц, спасибо.
Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.
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