Le Figaro: больше не стражи порядка — французские полицейские всё чаще становятся мишенями для нападок

Французским полицейским всё труднее становится заставить себя уважать и поддерживать порядок на французских улицах, пишет Le Figaro. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов становятся жертвами нападений, оскорблений и сталкиваются с отказом преступников подчиниться, отмечает издание. Из стражей порядка представители закона по всей стране превратились в мишени, констатирует издание.

«Последний бастион республики, представители сил правопорядка с трудом могут заставить себя уважать», — пишет Le Figaro. Превратившись в объект оскорблений, угроз и притеснений, они олицетворяют собой порядок, отвергаемый частью общества, которая не поддерживает ценности, призванные скреплять национальное единство, отмечает издание. По словам газеты, страх перед жандармом испарился, а гордое имя «стражей порядка» отныне «поливают грязью в соцсетях».

На улицах работа полицейских — это «игра на уничтожение», подчёркивает издание. В четверг утром 43-летний командир дежурной полицейской бригады города Ле-Ман и отец трёх дочерей был смертельно ранен пьяным водителем, который попытался скрыться. Как подчёркивает газета, эта уже третья смерть при исполнении служебных обязанностей, которую правоохранительные органы Франции оплакивают с января.

В субботу утром трое других полицейских мотоциклетной бригады в Монпелье получили серьёзные травмы, пытаясь остановить на кольцевой развязке водителя скутера, превысившего скорость на 50 км/ч. 25-летний «лихач» без надлежащих водительских прав и страховки врезался в полицейских и попытался скрыться, однако был пойман. В Майотте в прошлом месяце был тяжело ранен сотрудник жандармерии, получивший удар в лицо камнем, брошенным в упор в окно его автомобиля.

В попавшем в распоряжение Le Figaro отчёте утверждается, что за последний год полицейские и жандармы столкнулись пости с 24 тыс. отказов в подчинении. Другими словами, это в стране происходит каждые 30 минут. Число оскорблений в адрес представителей закона выросло по сравнению с 2018 годом на 5,3% и составило в прошлом году 28 588 случаев. За тот же период было зарегистрировано 36 043 актов насилия в отношении представителей государственной власти — то есть почти 100 случаев ежедневно.

Даже когда полицейские не находятся на рабочем месте, они в любой момент могут стать мишенью, подчёркивает издательство. С 1 января прошлого года было зафиксировано около 10 фактов насилия, угроз или ущерба имуществу сотрудников полиции по причине их профессиональной деятельности. Самым жестоким примером стало убийство Жан-Батиста Сальвэнга и Джессики Шнайдер 13 июня 2016 года террористом-исламистом в Маньянвилле в присутствии их трёхлетнего сына.

В 2019 году, отмеченном агрессивными протестами с участием «жёлтых жилетов» и примкнувших к ним погромщиков, было ранено не менее 11 217 сотрудников правоохранительных органов, то есть не менее 30 человек в день. Это на 12% больше, чем в 2017 году. Кроме того, по данным газеты, в прошлом году 220 жандармов пострадали от автомобилей, причём за первые шесть месяцев текущего года этот показатель вырос на 45%.

По мере того как в обществе устанавливается «антиполицейская культура», профсоюзы начинают бить тревогу, отмечает издание. В прошлый понедельник глава МВД Франции Жеральд Дарманен, заявив о 50 тыс. случаев агрессии, угроз, неуважения или оскорблений в адрес полицейских и их близких, объявил о запуске программы помощи полицейским и их семьям, попавшим в непростую ситуацию. В частности, была запущена горячая телефонная линия и интернет-сайт для реагирования на запросы полицейских, ставших жертвами агрессии.

Пожарные также страдают от волны насилия в свой адрес, отмечает издание. Так, в ночь с воскресенья на понедельник трое борцов с огнём стали жертвами агрессии спасённого в собственном доме мужчины. В Этампе пожарный получил ранение в ногу выстрелом из винтовки во время ночного выезда.

«Мишенью стали все носители униформы без исключения», — подчёркивает газета. Спустя пять лет после сцен народного ликования и чествования сотрудников спецназа 11 января на площади Республики в Париже (после ликвидации преступников, устроивших теракт в редакции Charlie Hebdo. — ИноТВ) «дух Шарли умер и похоронен», констатирует газета, призывая «вернуть былую славу тем, кто стоит на передовой раздробленной страны».