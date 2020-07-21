Daily Wire: СМИ стараются выставить в дурном свете хороших парней — американских полицейских

СМИ пытаются убедить людей в том, что США — расистская страна, а американские полицейские — плохие парни, заявляет ведущий Daily Wire Бен Шапиро. Однако, по мнению автора, в нынешней непростой для страны ситуации именно правоохранители выступают в качестве хороших парней.

Появляются видеозаписи, на которых федералы и сотрудники Министерства внутренней безопасности подходят к ребятам, одетым так, будто они изображают на маскараде боевиков «Антифа»…



ФРАГМЕНТ ИЗ СЕРИАЛА «ОФИС»: На этом собрании могут присутствовать только «Рыцари ночи»!



Министерство внутренней безопасности уже объявило о том, что именно происходит. Но позвольте прочесть вам, как это освещают СМИ, а потом перейдём к тому, что происходит в действительности. Вот репортаж, с которого всё началось. Это Oregon Public Broadcasting.



«Ранним утром 15 июля, после ночи протестов у Центра правосудия округа Малтнома…»



Протестов? Посмотрим. Под протестами они подразумевают поджоги, битьё окон и попытки что-нибудь разрушить.



«… и здания федерального суда имени Марка Хатфилда, Марк Петтибоун и его друг Коннор О’Шей решили отправиться домой. Это была спокойная ночь по сравнению с большинством протестов в центре города. К 2 часам ночи правоохранительные органы ни разу не применяли слезоточивый газ и, за редкими исключениями, бюро полиции Портленда и федеральные правоохранители держались вне поля зрения. В квартале к западу от Чапман-сквер Петтибоун и О’Шей встретили группу людей, которые предупредили их, что люди в камуфляже разъезжают по району в минифургонах без опознавательных знаков и хватают людей с улицы».



Во-первых, внесём ясность: полиция повседневно использует транспорт без опознавательных знаков. Потому что, если на машине написано, что это полиция, люди убегают. Когда хочешь кого-то арестовать, очень часто используешь транспорт без опознавательных знаков.

«Смотрю: люди в камуфляже, — рассказал О’Шей. — Появляются четверо или пятеро, открывают двери, и я такой: «Опаньки! Я не знаю, кто вы и что вам от нас надо».



«Сотрудники федеральных правоохранительных органов использовали транспорт без опознавательных знаков для езды по центру Портленда и задержания протестующих, по меньшей мере, с 14 июля».



Итак, чтобы кого-то арестовать, нужны обоснованные подозрения. Непонятно, аресты это или задержания. Людей отпускали. Не то чтобы их запирали в Гуантанамо и там оставляли. Наверное… Если бы от меня требовалась версия, вот что бы я предположил. Федералы долгое время вели наблюдение за группой протестующих из «Антифа», заполучили видеозапись с ними, а теперь арестовывают их, когда те по ночам нарушают комендантский час.



«На данный момент федералы предъявили как минимум 13 людям обвинения в преступлениях, связанных с протестами…» Это не преступления, связанные с протестами. Это такие преступления, как мародёрство, беспорядки и нарушение закона.



Что именно… Почему всё это происходит? Если прочитать только эту статью, складывается впечатление, что это мирные протестующие. Так? Больше ведь ничего не происходит? Просто мирные, мирные протесты. Не совсем. Речь идёт о террористов, которые пытаются разрушить… Посмотрите эти видеозаписи! Посмотрите, как изуродована государственная собственность! Видно, что здесь происходит. Приходится применять слезоточивый газ против так называемых «протестующих» и мародёров, которые бросаются в полицейских предметами. Они обстреливают петардами — буквально обстреливают петардами! — федеральные здания. Это не мирные протесты.



Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф ранее на этой неделе сделал заявление: «Город Портленд уже 47 дней осаждают агрессивные толпы, в то время как местные политические лидеры отказываются наводить порядок и защищать свой город. Каждую ночь анархисты, творящие беззаконие, разрушают и оскверняют объекты права собственности, включая здание федерального суда, и нападают на защищающих их храбрых сотрудников правоохранительных органов».



По его словам, «…вместо борьбы с агрессивными преступниками на своей территории местное руководство и руководство штата озабочены тем, как бы возложить вину на правоохранительные органы и требуют уменьшить присутствие полиции. Эти провальные меры только придали смелости агрессивной толпе, которая день ото дня творит всё больше насилия».

Министерство внутренней безопасности затем опубликовал обширный перечень случаев насилия, спровоцированных протестующими-леваками, по сути, с конца мая. Мы говорим о граффити, мы говорим он нападениях. И это преступная деятельность. А местные отказываются выполнять свою работу: арестовывать преступников. Так что приходят федералы, и именно они этим занимаются. И это законно. Это законно. В ответ СМИ заявили: «Трамп — фашист». В подавляющем большинстве случаев их ответ был таким. Сегодня фраза «Трамп — фашист» буквально попала в тренды Twitter.

Так что если Трамп обеспечивает соблюдение законов, то он фашист. А если Трамп не берёт под свой контроль все аспекты американской карантинной политики, то он некомпетентен. И вам, ребята, придётся выбрать то или другое. Однако повторюсь — всё сводится к выбору между полицейскими и плохими парнями. Только вот полицейские — это отнюдь не плохие парни.

Один темнокожий офицер из Портленда — и сейчас речь пойдёт о том, что реально берёт за душу, — заявил, комментируя ситуацию в городе, буквально следующее: я хочу пообщаться с некоторыми из протестующих, а эти прогрессивные белые придурки вновь и вновь встают между мной и людьми, к которым я разговариваю, и затем обращаются ко мне по-расистски. Вот этот темнокожий полицейский из Портленда. Его фамилия — Джексон.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Я видел людей, которые, как и все мы, действительно хотят перемен, ведь нас также затронула проблема расизма. А затем я видел, как таких людей становилось всё меньше, а им на смену приходили те, кто не имеет никакого представления о расизме. Во многих случаях люди другого цвета кожи — темнокожие, латиноамериканцы, азиаты — подходят к ограждению и хотят поговорить со мной напрямую: «Эй, что ты думаешь о Джордже Флойде? Что ты думаешь о случившемся?». Я подхожу к ограждению, и тут появляется какой-нибудь белый и заявляет: «К чёрту полицию! Не говори с ним!». Это было самым причудливым моментов, ведь я уже начал это предугадывать.

Вот это хорошие парни. А, по версии СМИ, протестующие — это хорошие парни, а полицейские — плохие. Всё это укладывается в более широкий нарратив, согласно которому полицейские в целом — это плохие парни. Ведь всё это отлично ложится на более масштабную повестку, в рамках которой Америка — расистская страна, а Трамп — номинальный лидер всего этого расизма. Он — носовая часть этого расистского корабля.



Дата выхода в эфир 18 июля 2020 года.