«Использовал антисемитские оскорбления и слово на букву «н» — NBC News рассказал о новых откровениях племянницы о Трампе

Во время беседы с журналисткой Рэйчел Мэддоу племянница президента США и автор скандальной книги о нём Мэри Трамп подтвердила, что слышала, как действующий глава Белого дома использует выражения расистского и антисемитского характера. Как считает NBC News, в предвыборной гонке президент пытается подогреть расистские настроения среди электората, но, судя по последним опросам, пока он отстаёт от демократа Джо Байдена.

Сегодня мы поговорим о новых шокирующих обвинениях, которые выдвинула в адрес президента Трампа его племянница. Мэри Трамп заявила ведущей MSNBC Рэйчел Мэддоу, что слышала, как президент использует антисемитские оскорбительные выражения и слово на букву «н».

РЭЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC: Я хочу здесь всё-таки получше разобраться и уточнить: был ли ваш дядя исключением в семье или вы когда-нибудь слышали, как он тоже прибегает к антисемитским оскорблениям, или использует слово на букву «н» или какие-то другие расистские ругательства, или высказывает соответствующие взгляды. Как можете прокомментировать: таковой была, в целом, атмосфера в вашей семье, но от дяди вы ничего подобного не слышали или он тоже так выражался?

МЭРИ ТРАМП, племянница президента Дональд Трампа: Да, разумеется, я слышала такое и от него. Не думаю, что это кого-то удивит, учитывая, как расистски он ведёт себя в настоящий момент.

РЭЙЧЕЛ МЭДДОУ: И вы слышали, как президент говорит слово на букву «н»?

МЭРИ ТРАМП: Да.

РЭЙЧЕЛ МЭДДОУ: И в особенности антисемитские ругательства?

МЭРИ ТРАМП: Да.

На это сотрудник Белого дома так ответил NBC News: «В этой книге полно лжи, вот и всё. Президент не использует подобные выражения».

В последние недели президент решил попытаться в свою пользу обернуть ожесточённую борьбу за культурно-идеологические ценности, разделившую американское общество, и прибег к провоцирующим расизм высказываниям, чтобы подогреть активность среди электората.

Тем не менее, как показывает новый опрос, в процентном соотношении Трамп отстаёт от Джо Байдена на двузначные числа — как по всей стране, так и в ключевых штатах, где будет главным образом разворачиваться выборное противостояние. Согласно новому опросу NBC News/ Wall Street Journal, среди зарегистрированных избирателей потенциальный кандидат от Демократической партии на 11 процентов опережает президента Трампа по всей стране. В «колеблющихся» штатах, за которые кандидатам ещё предстоит побороться, Байден идёт впереди с отрывом в общей сложности в 12 процентов.

Поздно вечером в среду президент объявил о перестановках в своём избирательном штабе: с поста был смещён руководитель штаба Брэд Парскейл — на его место заступил его заместитель Билл Стэпиен, опытный политтехнолог Республиканской партии.

ДЖОФФ БЕННЕТТ, корреспондент NBC News в Белом доме: По данным этого нового опроса NBC News/ Wall Street Journal, всего 33 процента американцев с одобрением относятся к политике президента в сфере расовых отношений.

Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.