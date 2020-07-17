«Наше положение безнадёжно» — Fox News о росте насилия в Нью-Йорке

Поджоги, мародёрства и насильственные преступления на улицах Нью-Йорка и других городов кажутся американским левым пустяком по сравнению с «системным расизмом», возмущается ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, напуганным горожанам уже не приходится надеяться на защиту со стороны властей, остаётся лишь вооружаться и самостоятельно защищать себя и своих близких.

Я думаю… наше положение здесь безнадёжно. Я никогда так не беспокоился за город. И мы продолжаем использовать слово «анархия». Никакая это не анархия! Это системная преступность, порождённая системным неуважением к полиции, системной дезинформацией СМИ и системной левацкой идеологией, которая господствует в этих городах!



Неделю за неделей нам твердят про «системный расизм». А кто же, чёрт побери, у власти в этих городах? Леваки! И где сейчас эти гении? Что у них есть, чем можно было бы заменить нашу систему правопорядка? Как должен выглядеть завтрашний день? Так? Они ведь не предложили нам никаких альтернатив.



Дико, должно быть, находиться среди людей, которые отмахиваются от любого насилия как от редкого явления, аномалии, даже притом что оно нарастает. Жгут здания? Ну, бывает раз в десять лет! Мародёрствуют? Ой, ну они просто забирают что-то ради экономической справедливости! А потом — преступления чёрных против чёрных. Ой, ну это только в бедных районах, ребята! Так повелось! И здесь тоже есть системные проблемы, но главное не в этом. Главное — то, что республиканцы-то, консерваторы и жители Нью-Йорка, перепуганные до чёртиков, вцепятся в эту проблему, придадут ей расовый характер и будут использовать её против Black Lives Matter!



Нет, мы ни против кого это не используем. Мы просто смертельно напуганы тем, что происходит с нашими районами. У меня есть люди, которые больше не могут ходить на работу пешком. Их проблема в том, что они женщины. Они не могут пройти шесть долбаных кварталов от своей квартиры до Fox! Потому что боятся. И правильно боятся! Если вы увидите улицы Нью-Йорка, вам просто крышу снесёт!



Думали, мы скатимся в 1970-е и будет плохо? Да это просто 70 год нашей эры! Варварство невероятное!



Вот какое дело. Проблема в том, что насилие, погромы в городе, разрушение страны — это невероятно убедительное наглядное свидетельство. Июнь 2020 года я никогда не забуду. И Трампу не следует забывать! Так что надо быть очень практичными.



Как-то раз один друг сказал мне: «Если что-то заставляет тебя действовать, ясно, что это значимо». И, говоря о действиях, я имею в виду не прочтение монолога в телеэфире. Я имею в виду шаги, направленные на защиту моей семьи. Впервые в жизни я стал действовать — пошёл и купил огнестрельное оружие. Как миллионы других американцев.



Потому что мы видели наглядные свидетельства того, что нас больше не защитят. Что кавалерия не прискачет. Что, позвони мы по номеру 911, машина к нам не доедет. Так что теперь мы сами, американские граждане, должны использовать своё право, закреплённое Второй поправкой (к конституции США. — ИноТВ).



И мне жаль, если это выглядит так, будто мы набрасываемся на воинов социальной справедливости! Нет, мы просто защищаем свои семьи. И это оскорбительно — когда принижают беспокойство людей по поводу насилия. Меня от этого тошнит!



ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: От этого всех должно тошнить.



Дата выхода в эфир 15 июля 2020 года.