Fox News: «избалованные дилетанты» в США упраздняют полицию — горожане беззащитны перед бандитами

Стараниями политиков, таких как конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские города погружаются в пучину криминала, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, власти намеренно затрудняют работу полиции. Закономерный результат — участившиеся убийства и стрельба на улицах.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вот чего вы, наверное, не знали: конгрессмен Александрия Окасио-Кортес — голос улиц! — на самом деле выросла в идиллическом маленьком городке Йорктаун-Хайтс, в 45 милях к северу от Нью-Йорка. Слушая, как она теперь разжигает расовую рознь, не догадаешься, что городок, где был дом Александрии Окасио-Кортес, более чем на 90 процентов населён белыми. Усреднённый доход семьи там более чем вдвое выше, чем в среднем по стране. В списках недвижимости — дома стоимостью в миллион долларов на больших участках земли в закрытых жилых комплексах.



Это вам не Куинс. Это очень приличное место. Йорктаун-Хайтс — настолько зажиточный и мирный городок, что ему даже и не нужен собственный департамент полиции. Вместо этого он рассчитывает на 59 человек, защищающих более крупный близлежащий город. Вот «трущобы», породившие Александрию Окасио-Кортес, одну из самых привилегированных революционерок в стране.



В то время она называла себя Сэнди Кортес. Она воображала, что везде может быть точь-в-точь как в Йорктаун-Хайтс, стоит только избавиться от полиции! По-видимому, она до сих пор в это верит.



АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС, конгрессмен США: Забавно, люди спрашивают меня, на что похож мир, в котором перестали финансировать полицию. Я говорю, что он похож на пригород*.



Похож на пригород. К сожалению, не все живут в таком безмятежном и защищённом пригороде, как тот, где росла Сэнди Кортес. Сплошные распродажи и вечеринки у бассейна. В таких городах, как Сент-Луис и Балтимор, насилия больше, чем в Сальвадоре, и с каждым днём там всё опаснее. В Милуоки только в этом году число убийств возросло почти на 40 процентов. Скоро город может поставить свой новый исторический рекорд по убийствам. Вскоре это может произойти и в Чикаго, и в Канзас-Сити.



Только на минувших выходных в Чикаго подстрелили 64 человека, 11 убили. 11 трупов за одни выходные! Никто из этих людей не погиб от избытка полицейских на улицах. Они погибли потому, что полицейских было слишком мало — отчасти благодаря лозунгам избалованных дилетантов, вроде Сэнди Кортес. Когда в опасных местах сокращается присутствие правоохранительных органов, это влечёт за собой рост числа убийств. Не то чтобы это оспаривалось, по крайней мере взрослыми людьми…



Город Нью-Йорк расформировал подразделение полицейских в штатском и урезал финансирование своего департамента полиции на миллиард долларов. Результат? Число инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке выросло более чем на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число убийств выросло на 21 процент, незаконных проникновений в дома — на 30 процентов. Жить в Нью-Йорке сейчас опаснее, чем когда-либо за последнюю четверть века.



Только прошлым вечером застрелили младенца, который спал в прогулочной коляске, на пикнике в Бруклине. Мэр Билл де Блазио, почти в одиночку разрушивший город, назвал убийство ребёнка «таким горем». После чего продолжил исполнять свой план по выведению из строя департамента полиции Нью-Йорка. Он отменил наём более тысячи копов. Объявил, что полиция больше не будет обеспечивать безопасность школ. Чем это кончится? Мы прекрасно знаем, чем это кончится. Смертью большего числа малообеспеченных детей. А на Билле де Блазио это никак не скажется: его семья останется под защитой вооружённой охраны за счёт налогоплательщиков. То же касается и Сэнди Кортес, и Барака Обамы, и всех остальных политиков, которые призывают лишить защиты вас. Они никогда не почувствуют последствия на своей шкуре. Поэтому они за.



Дата выхода в эфир 13 июля 2020 года.



* В США пригороды считаются более безопасными, ухоженными и респектабельными, чем центральные районы городов (прим. ИноТВ).