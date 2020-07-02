Наконец-то США кого-то победили — Fox News о разгоне «автономной зоны» в Сиэтле

Коммуна протестующих в центре Сиэтла прекратила своё существование: городские власти применили силу, чтобы вернуть территорию под свой контроль, передаёт Fox News. «Аннексия» самопровозглашённой автономии стала первой безоговорочной победой США за долгое время, иронизирует телеведущий Такер Карлсон.

Сегодняшний выпуск мы завершим на пронзительной ноте. Уходит эпоха. Всего три недели назад рождавшееся в муках государство CHAZ (Автономная зона Капитолийского холма. — ИноТВ) отделилось от центра Сиэтла, от Соединённых Штатов вообще. Спустя неделю, после внутренней революции, оно превратилось в CHOP (Организованный протест Капитолийского холма. — ИноТВ), но новое имя не остановило сумятицу внутри. После ряда убийств в самой молодой стране мира было самое большое число убийств на душу населения. Почуяв слабость, враги набросились. Мэр Сиэтла Дженни Деркан, которая всего пару недель назад восхваляла CHOP, послала полицию, чтобы аннексировать страну, вновь присоединить её к США. И теперь встаёт непростая задача — реинтегрировать граждан CHOP в американскую жизнь.



Сегодня с нами Джейсон Рэнтс, который с самого начала держал нас в курсе происходящего в CHAZ и CHOP.



Это, скажем так, впечатляющий момент: нация, которая только что зарождалась, исчезает на наших глазах.



ДЖЕЙСОН РЭНТС, корреспондент по вопросам CHOP/CHAZ: Да, это так. И, знаете… Мне очень неприятно вам это говорить, но… нас сегодня встречали не как освободителей.



(Смех.)



ДЖЕЙСОН РЭНТС: И это по-своему дико — решать, что нам делать с этими людьми из CHOP, потому что… Они кто, беженцы? Мы ведь прогнали их с их суверенной территории…



Да.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: …с помощью подавляющей силы — полицейских на велосипедах.



Да.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Они оказали небольшое сопротивление, возведя на границе укрепления из старых диванов. И, кстати, диваны были не в лучшей форме: копы на велосипедах очень быстро сквозь них пробились. Должно быть, это IKEA.



Итак, нам предстоит разобраться, что же делать с этими людьми. Мы ведь говорим о 20 с лишним тупоголовых прогрессистах с белой привилегией…



Да.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: …которые считают, что зарабатывать на жизнь им необязательно, можно просто устроить социализм — и тогда им всё дадут. Нужны ли они нам вообще в Сиэтле?



Нет.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Я считаю, нам следует отдать их в Портленд.



Знаете, в исправлении людей очень помогает голод. А в нашей стране никто никогда так не делает. Кстати, я рад видеть — впервые за долгое время — нашу безоговорочную победу в войне.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Наконец-то.



Мы молодцы. Это война, в которой мы были в силах победить. Куда же подадутся эти беженцы? Продолжат вариться в собственных нечистотах на улицах Сиэтла или переберутся в Портленд?



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Ну, они, скажем так, ищут себе новый дом. Ходят слухи, что они попытаются занять новое пространство около западного участка, то есть от восточного полицейского участка они идут к западному. Нам точно неизвестно, кто встанет во главе на этот раз. Конечно же, как феникс, восстающий из пламени горящей свалки, Раз Симон стал настоящим лидером, а потом как будто бы исчез.



Да уж.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Так что мы не знаем, кто примет мантию и поведёт эти… эти потерянные души к их новой родине…



Как вы думаете, какова вероятность того, что Раз Симон вернётся к своей настоящей работе, а именно — к аренде апартаментов на Airbnb?



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Его апартаменты на Airbnb намного, намного лучше палатки перед полицейским участком или около парка…



Да.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Так что ему, возможно, следует туда вернуться! И, может быть, продолжить свою карьеру рэпера. Мне вот очень любопытно, ведь он сейчас живёт на улицах, он лидер CHOP… Я хочу увидеть тексты об этом, я хочу услышать его душу, его историю… У него есть история, которую стоит рассказать. И я готов слушать.



Он первый глава государства в мире, порождённый экономикой краткосрочных контрактов. Этому посвятят исторические труды.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Справедливое замечание.



Рад был вас видеть сегодня, Джейсон. Спасибо вам за ваши неустанные репортажи из CHAZ.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Рад был вас видеть.



Дата выхода в эфир 01 июля 2020 года.