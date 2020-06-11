BI: «Вам не пора в бункер?» — демократы ответили Трампу на критику за вышедшие из-под контроля протесты

Президент Дональд Трамп раскритиковал демократические власти штата Вашингтон, где в городе Сиэтл протестующие основали самоуправляемую «автономную зону», пишет Business Insider. В ответ на призывы «немедленно остановить анархистов» губернатор штата Джей Инсли назвал лидера США «человеком, не способными к управлению», а мэр Сиэтла Дженни Дёркан порекомендовала президенту «вернуться в свой бункер».

Демократы из американского штата Вашингтон в Twitter вступили в словесную перепалку с президентом страны Дональдом Трампом, который раскритиковал власти Сиэтла за вышедшие из-под контроля протесты, сообщает Business Insider.

Сперва глава Белого дома обратился к губернатору штата Джею Инсли: «Над губернаором Джеем Инсли из крайне левых и мэром Сиэтла издеваются с такой силой, какой наша великая Страна ещё раньше не видела. Отбейте свой город СЕЙЧАС ЖЕ. Если вы этого не сделаете, то это сделаю я. Это вам не в игры играть. Этих чудовищных анархистов нужно НЕМЕДЛЕННО остановить. ДЕЙСТВУЙТЕ СКОРЕЕ!»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

В ответ на предупреждения президента о «внутригосударственных террористах» Инсли назвал Трампа «человеком, ни в малейшей степени не способным к управлению», и попросил не вмешиваться в дела штата. А мэр Сиэтла Дженни Дёркан припомнила лидеру новости о том, как он вместе с семьёй якобы поспешил укрыться в бункере 29 мая, когда несколько протестующих прорвались сквозь окружающие Белый дом ограждения. «Помогите нам всем быть в безопасности. Вернитесь в свой бункер», — попросила Дёркан президента.

— Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

Член палаты представителей из того же штата Вашингтон Прамила Джайпал тоже не упустила случая поддеть Трамп за инцидент с бункером и иронично написала: «Вам разве не пора в бункер?»

Как напоминает Business Insider, из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда при задержании сотрудниками органов правопорядка во всех 50 штатах США начались протесты против расизма и полицейской жестокости. На этой неделе в ходе выступлений в Сиэтле активисты заняли целую часть города, включая район, носящий название Капитолийский холм, и один полицейский участок, и объявили эту территорию самоуправляемой «автономной зоной».

Впрочем, в последние дни, обращает внимание издание, протесты в Сиэтле по большей части носят мирный характер — ранее полицейские разгоняли активистов, нарушивших комендантский час, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Однако во вторник 9 июня группа протестующих ворвалась в мэрию и потребовала отставки Дёркан.

Представители мэра отметили, что Дёркан, которая и так три месяца упорно пыталась защитить Сиэтл от пандемии и связанных с ней проблем, в ближайшее время сосредоточит силы на том, чтобы больше помогать этническому населению города.