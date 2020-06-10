Independent: по настоянию темнокожей американки словарь Merriam-Webster согласился пересмотреть определение слова «расизм»

Исходя из личного опыта, темнокожая американка из штата Миссури Кеннеди Митчам утверждает, что определение «расизма» в популярном онлайн-словаре английского языка Merriam-Webster неточно. Как пишет The Independent, девушка обратила внимание, что толкование не включает аспект «систематических притеснений» и после нескольких обращений словарь согласился пересмотреть определение.

Один из крупнейших толковых словарей английского языка Merriam-Webster согласился пересмотреть определения слова «расизм», сообщает The Independent.

На данный момент «расизм» в онлайн-словаре носит следующее толкование: «убеждение, что раса является фактором, главным образом определяющим основные черты личности человека и его способности, и что вследствие расовых различий некоторые расы превосходят другие».

Выпускница юридического факультета Университета Дрейка из американского штата Миссури Кеннеди Митчам считает, что это не совсем точное определение. Как объяснила 22-летняя темнокожая девушка одному из местных телеканалов, у Merriam-Webster ничего не упоминается о «систематическом притеснении» одних рас другими.

«Я знаю, что такое расизм. Я с ним сталкивалась лично. Поэтому я отправила им письмо на электронную почту, — рассказывает Митчам. — Я обратила их внимание, что в определение нужно включить тот факт, что одна группа людей систематически подвергается притеснениям. А не просто: «Ой, мне кто-то не нравится».

По данным The Independent, между девушкой и Merriam-Webster завязалась целая переписка и в итоге словарь пообещал пересмотреть своё определение.

Как утверждает профессор Государственного университета Харриса - Стоу Шарлин Джонс, текущее определение «расизма» по Merriam-Webster неточно, потому что он отражает лишь пассивную сторону этого явления, в то время как оно «провоцирует чудовищные действия» по отношению к представителям других рас.

На странице альма-матер Митчам, Университета Дрейка, в Twitter появился скриншот ответа Merriam-Webster выпускнице.

— Drake University (@DrakeUniversity) June 9, 2020

Университет Дрейка: «Наша выпускница Кеннеди Митчам знала, что расизм — нечто большее, чем то определение, которое ему даёт Merriam-Webster. По её словам, «это не просто когда кто-то кому-то не нравится из-за принадлежности к определённой расе». Вот что ответили представители словаря».

А ответили они так: «Хотя наша главная задача — верно передать, как используется слово в современном языке, а не продвигать определённую точку зрения, мы пришли к выводу, что толкование, не упоминающее систематические аспекты разима, само по себе поддерживает определённую точку зрения». Как подчеркнул Merriam-Webster, слово «расизм» сегодня действительно часто употребляется в контексте «систематических притеснений», и если это не включить в определение, многие пользователи онлайн-платформы могут быть введены в заблуждение.

Сейчас эксперты пересматривают определение. «Процесс пересмотра не состоялся бы, если бы вы не пытались так настойчиво обратить наше внимание на эту проблему. Мы искренне благодарим вас за то, что вы неоднократно нам писали, и приносим извинения за неудобства и вред, которые мы причинили, не разобравшись с проблемой раньше», — ответил Merriam-Webster Митчам.

Сама девушка убеждена, что каждый, «осознав свои сильные стороны», может внести вклад в движение Black Lives Matter.