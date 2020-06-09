SVT: протесты против расизма в Гётеборге переросли в погром — и шведам это не по душе
ФРИДА БЬЁРК, репортёр: Вот так выглядит центр Гётеборга после того, как между демонстрантами и полицией начались стычки, когда стороны столкнулись вчера в районе Бруннспаркен.
Всё началось со спокойного митинга в воскресенье во второй половине дня в районе Хеден. Однако его пришлось пресечь через полчаса — по той причине, что на него пришло гораздо больше разрешённых 50 человек. После этого началось спонтанное шествие в центре Гётеборга, в котором приняли участие около тысячи человек. Тем не менее вскоре демонстранты столкнулись с полицией.
ФРЕДРИК ДАЛЬГРЕН, ответственный за связи полиции с общественностью: Всё это не ради Black Lives Matter, а ради того, чтобы устроить беспорядок. В последние несколько часов мы наблюдали, как они довольно жёстко обошлись с полицейскими, полицейскими машинами и витринами магазинов.
ЯНЕНЕХ ЯТТА, прохожая: Они говорят, что представляют нас, Black Lives Matter. Но для меня это не Black Lives Matter. Они только рушат — и делают они это прикрываясь нами, теми кому не всё равно; теми, кто протестует.
ПАРВИС АМАГЕХГИ, прохожий: Печально, что идёт такая мирная демонстрация, а затем появляются несколько человек, которые уничтожают дух митинга и его повестку. Откуда они взялись? Это большой вопрос.
ФРЕДРИК ДАЛЬГРЕН: Я бы сказал, что здесь речь идёт о двух сторонах одной монеты. Хорошо проведённой манифестации с благой целью сопутствуют, к сожалению, весьма печальные сцены, похожие на события, развернувшиеся в Гётеборге много лет назад.
Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.
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