SVT: протесты против расизма в Гётеборге переросли в погром — и шведам это не по душе

Мирная демонстрация в шведском городе Гётеборг в поддержку движения Black Lives Matter переросла в стычки с полицией и беспорядки, передаёт SVT. По мнению простых шведов, несмотря на то, что митинг изначально преследовал сугубо благие цели, на демонстрации появились люди, которые под прикрытием борьбы против расизма решили устроить беспорядок.

ФРИДА БЬЁРК, репортёр: Вот так выглядит центр Гётеборга после того, как между демонстрантами и полицией начались стычки, когда стороны столкнулись вчера в районе Бруннспаркен.

Всё началось со спокойного митинга в воскресенье во второй половине дня в районе Хеден. Однако его пришлось пресечь через полчаса — по той причине, что на него пришло гораздо больше разрешённых 50 человек. После этого началось спонтанное шествие в центре Гётеборга, в котором приняли участие около тысячи человек. Тем не менее вскоре демонстранты столкнулись с полицией.

ФРЕДРИК ДАЛЬГРЕН, ответственный за связи полиции с общественностью: Всё это не ради Black Lives Matter, а ради того, чтобы устроить беспорядок. В последние несколько часов мы наблюдали, как они довольно жёстко обошлись с полицейскими, полицейскими машинами и витринами магазинов.

ЯНЕНЕХ ЯТТА, прохожая: Они говорят, что представляют нас, Black Lives Matter. Но для меня это не Black Lives Matter. Они только рушат — и делают они это прикрываясь нами, теми кому не всё равно; теми, кто протестует.

ПАРВИС АМАГЕХГИ, прохожий: Печально, что идёт такая мирная демонстрация, а затем появляются несколько человек, которые уничтожают дух митинга и его повестку. Откуда они взялись? Это большой вопрос.

ФРЕДРИК ДАЛЬГРЕН: Я бы сказал, что здесь речь идёт о двух сторонах одной монеты. Хорошо проведённой манифестации с благой целью сопутствуют, к сожалению, весьма печальные сцены, похожие на события, развернувшиеся в Гётеборге много лет назад.

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.