NYT: «И на следующий день!» — такого масштаба протестов в США не было несколько десятилетий

Америку вновь сотрясают масштабные протестные акции против полицейского произвола и за расовую справедливость — но в отличие от прошлых социальных взрывов, нынешняя напряжённость будет сохраняться ещё долго, сообщает The New York Times. Как заключили журналисты издания, пообщавшись с активистами и рядовыми демонстрантами из разных уголков страны, отсутствие реальных перемен на протяжении многих лет, помноженное на тяжелые экономические последствия пандемии, привело к тому, что недовольные граждане теперь настроены весьма решительно.

С тех пор, как в США по всей стране люди стали массово выходить на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста против полицейского насилия, 24-летний житель Денвера Дакота Пэттон каждый день два часа добирается на машине до капитолия штата Колорадо, на ступенях которого проходят митинги, пишет The New York Times. Пэттон, который зарабатывал на жизнь развозом еды и покраской домов, бросил подработки, полностью посвятив себя протесту — и он уже «изнурён», но уходить не планирует. «Это важнее, — рассказывает он корреспонденту NYT. — Ни о каких других делах я больше не думаю. Я хочу и должен быть здесь. Столько, сколько потребуется».

Как подчёркивают журналисты The New York Times, масштабные митинги в поддержку «расовой справедливости», толчком к которым послужило убийство жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, продолжаются уже две полных недели, успев перекинуться с США на весь мир. Протесты «достигли такого масштаба и напора, каких мы не видывали несколько десятилетий» — и, по мнению авторов материала, они вряд ли в ближайшее время прекратятся. «Улицы и общественные пространства переполнены людьми, которые отказались от планов на выходные, отменили совещания, взяли отгул на работе и срочно вызвали нянь, — пишут журналисты. — Многие, впрочем, говорят, что их график и так расчистился из-за экономической разрухи, спровоцированной коронавирусом: работы нет, колледжи закрыты, и у них осталось только одно — свободное время». «Я здесь себя чувствую как дома», — признаётся в беседе с корреспондентом NYT 19-летняя Ребекка Агву, которая на фоне пандемии потеряла работу в университетском кампусе. Ребекка участвовала в денверских протестах пять дней кряду — а недавно она провела день, болтая в тени заколоченного здания капитолия с тремя другими женщинами, работавшими в местном торговом центре, но попавшими под сокращение.

В минувшее воскресенье, на фоне продолжающихся на всей территории США протестных акций, стало всё очевиднее проявляться то влияние, которое они оказывают — местные власти во многих регионах огласили обещания урезать полномочия полиции, констатируют авторы материала. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что сократит бюджет городского департамента полиции и станет больше тратить на соцобеспечение, а также отменил комендантский час, который ввёл на прошлой неделе. В Миннеаполисе девять членов городского совета — то есть, абсолютное большинство, «неуязвимое» для вето со стороны мэра — публично объявили о создании «новой системы общественной безопасности» на смену правоохранительным органам, в адрес которых уже давно звучат обвинения в расизме. Наконец, президент США Дональд Трамп объявил о том, что дал военнослужащим Национальной гвардии приказ покинуть территорию Вашингтона, перечисляют журналисты.

В прежние годы американская полиция регулярно громила протестные палаточные лагеря и арестовывала митингующих — так было и во время выступлений против строительства газопровода Dakota Access возле индейской резервации Стэндинг-Рок в Северной Дакоте, и в самом сердце акции Occupy Wall Street в Нью-Йорке, напоминают авторы. Однако теперь недовольные граждане говорят, что агрессивные действия полицейских лишь подстёгивают их к тому, чтобы вновь выйти на улицы, пишут они. На прошлой неделе, после того, как полиция разогнала мирную акцию на площади Лафайетт у Белого дома с применением светошумовых гранат и перцового спрея, сюда стало приходить ещё больше людей. А недавно корреспондент NYT в американской столице стал свидетелем удивительной сцены — когда один из демонстрантов прокричал, что люди завтра снова придут на акцию, другой добавил: «И на следующий день!». Фразу очень быстро подхватили — и через несколько мгновений вся толпа скандировала: «И на следующий день! И на следующий день!».

«Если мне тоже выпадет стать хэштегом в «Твиттере», надеюсь, и за меня люди выйдут», — рассказывает The New York Times 25-летний сотрудник фирмы-господрядчика Эндрю Джексон, который принимает участие в вашингтонских протестах. По словам Джексона, выйти на митинг, взяв отгул за собственный счёт, его побудило то, что он сам сталкивался с превышением полномочий со стороны полицейских: однажды сотрудник полиции приставил ему к голове пистолет, а сына его соседа полицейские и вовсе застрелили. «Я буду выходить каждый день», — обещает мужчина.

Поскольку акции протеста направлены не столько против убийства Джорджа Флойда, сколько против «системы расового неравенства» в целом, чиновники уже не могут разрядить обстановку, предъявив обвинения конкретным сотрудникам правоохранительных органов, как это было в Балтиморе после гибели местного жителя Фредди Грея, продолжают авторы статьи. Например, в Миннеаполисе активисты говорят, что предъявление обвинений полицейскому, который почти девять минут стоял коленом на шее Флойда, а также троим его товарищам, которые в тот момент находились рядом с ним, вряд ли позволит снизить интенсивность протестов. «Я на акции хожу столько, сколько себя помню, — поведала корреспонденту NYT Раиша Уильямс, которая участвовала в организации состоявшегося на прошлой неделе в центре Миннеаполиса митинга и пришла на него вместе с годовалым сыном, — и я планирую ходить на них и дальше до тех пор, пока система реально не изменится».

Во многих странах мира, включая Австралию, Великобританию, Францию и Германию, люди — несмотря на скверную погоду и ещё действующие во многих местах карантинные меры — также вышли на улицы в знак солидарности с американскими демонстрантами, тогда как в самих США акции проходят уже более чем в 150 городах, говоррится в материале The New York Times. Активисты и исследователи, изучавшие ход других протестных волн, которые были вызваны полицейским беспределом, массовыми убийствами в школах, ущемлением прав женщин и задержанием мигрантов, утверждают, что новое движение может оказаться значительно более живучим из-за широкого недовольства в связи с экономическим и расовым неравенством. «Раньше был стандартный цикл — намылили, смыли, повторили, — поясняет профессор права Университета Южной Каролины Джоди Дэвид Армор, который специализируется на расовых вопросах. — Собираем комиссию, пару раз проводим слушания, даём местным возможность выговориться и рассказать о происходящем, а потом раз — и приходят политики со словами «Вот вам решение». Ну и поглядите теперь до чего мы докатились».

Другая активистка из Миннеаполиса Некима Леви Армстронг ради того, чтобы выйти протестовать, полностью изменила свою жизнь: когда-то она работала адвокатом со специализацией по делам о защите гражданских прав, занимала пост председателя местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (N.A.A.C.P.) и преподавала право в Университете святого Томаса — но в 2016 году она оставила всё это, полностью отдавшись борьбе за гражданские права и протестным акциям. Однажды она даже баллотировалась на выборах мэра, хоть и безуспешно. «С тех пор, как я вышла на улицы, моя жизнь полностью переменилась», — вспоминает она в беседе с NYT.

В среду, когда стало известно о предъявлении четвёрке полицейских, осуществлявших задержание Флойда, обвинений, госпожа Армстронг провела акцию с участием более 500 человек, которые несли плакаты со слоганами «Жизни темнокожих важнее окон» и «Четырём полицейским-убийцам — четыре обвинительных приговора». Активистка заявила, что полицейские ещё могут добиться оправдания, если в составе жюри присяжных будут исключительно белые. «Нужно сохранять бдительность. Останавливаться сейчас нельзя, — призывала на митинге Армстронг, громогласно обращаясь к собравшимся. — Мы должны продолжать марши, продолжать демонстрации, продолжать говорить правду и протестовать». «Толпа, собравшаяся рядом со зданием телеканала, где работает ведущей жена начальника полицейского профсоюза, отозвалась на её слова радостными возгласами и аплодисментами», — упоминается в материале NYT.

Организаторы протестов признают, что «энергия, которая разливается сейчас по улицам», в конечном итоге иссякнет, однако замечают, что нынешняя волна протестов формирует новое поколение активистов «на базе глубокого и массового раздражения». «Люди возмущены — и тем, что полицейские убивают темнокожих мужчин и женщин, и экономическим неравенством, на фоне которого 13 процентов американцев сидят без работы, и провальной политикой властей по борьбе с пандемией, которая унесла жизни более 100 тысяч американцев», — поясняют авторы статьи. «Мы видим, что несправедливость творится в каждом сегменте нашего общества, — говорит Уэс Мур, автор книги «Пять дней», посвящённой гибели Фредди Грея и её последствиям. — Закрыты учебные заведения. Студенты обременены долгами. Всё это усугубляет боль».

По данным NYT, активисты южной Флориды пытаются «поддержать энергию момента», участвуя в волонтёрских инициативах, проводя тренинги и обеспечивая присутствие людей на происходящих в регионе протестах, подвозя их или предоставляя им деньги на бензин. «В прошлом мы уже видели, как гаснет искра, но теперь нам стали попадаться люди, которые желают знать, как правильно планировать протесты, — рассказывает член местного отделения организации Black Lives Matter Alliance Тиффани Бёркс. — Я вижу некий сдвиг».

30-летний активист Black Lives Matter из курортного города Форт-Лодердейл Эйса Роджерс-Шоу с некоторых пор перестал выходить на акции ежедневно — вместо этого он сосредоточился на разработке стратегий по обеспечению демонстрантов «инструментами, необходимыми для поддержания протестной волны», пишет NYT. В минувшую среду организаторы флоридского округа Броуард провели виртуальный тренинг для активистов, обучив их «тому, как продолжать акции посредством «прямого действия»; в мероприятии приняло участие более 200 человек. «Если вы освещали такие моменты на пике, то знаете, что эта энергия в конце концов рассеется, — говорит Роджерс-Шоу. — Так что главное — это сколько осадка мы сможем удержать».

Активисты по всей стране подчёркивают, что продолжают протесты и призывают к реформам постоянно, но новостные СМИ обращают на них внимание лишь тогда, когда начинают гореть здания или погибает очередной темнокожий американец, отмечают авторы статьи. В городе Фергюсон (штат Миссури), где в 2014 году белый полицейский застрелил 18-летнего темнокожего местного жителя Майкла Брауна, члены движения Black Lives Matter вот уже почти шесть лет добиваются перемен в судебной системе, регламентах полиции и власти — и на прошлой неделе здесь на выборах мэра впервые одержал победу темнокожий кандидат, Элла Джоунс. В Балтиморе члены семьи Тайрона Уэста, погибшего в драке с полицейскими в 2013 году, с тех самых пор каждую среду собирались на улицах, чтобы выступить за проведение справедливого разбирательства в связи с его смертью и почтить память жертв полицейского произвола.

В свою очередь, в Лос-Анджелесе активисты Black Lives Matter каждую среду проводят в центре города акции против насилия со стороны полицейских уже два года, и зачастую на них собирались лишь несколько десятков участников — но на прошлой неделе собрались уж тысячи, что «хорошо продемонстрировало, как возмущение в связи с убийством господина Флойда, активизировало ту работу, которую местные активисты ведут уже не один год». Валери Ривьера, сын которой погиб от рук полицейских в 2017 году, призналась корреспонденту NYT, что такой приток людей её обрадовал. «Мы так ждали, что настанут эти дни, что все эти люди повалят на улицы», — цитирует её издание.