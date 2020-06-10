CNN: сотрудников Госдепа тревожит «оглушительное молчание» Помпео по поводу протестов

Майк Помпео в целом продолжает воздерживаться от комментариев об убийстве Джорджа Флойда и массовых протестах, охвативших США. Из-за отсутствия поддержки или чёткой позиции по этому вопросу со стороны госсекретаря американские дипломаты «чувствуют себя брошенными», сообщает CNN.

В то время как протесты против расовой несправедливости охватывают Америку и распространяются по всему миру, чиновники Госдепартамента предлагают его главе Майку Помпео озвучить свои мысли по этому вопросу, который во многом напрямую влияет на их работу. Но пока безрезультатно, пишет CNN со ссылкой на источники.

Помпео сохраняет молчание, поэтому американские дипломаты дома и за границей «чувствуют себя брошенными», когда иностранные коллеги задают им вопросы о беспорядках. Некоторые опасаются, что ведущий дипломат ставит свои личные политические интересы и свои отношения с президентом Дональдом Трампом выше потребности своего ведомства в ориентирах и руководстве.

Госсекретарь выразил свои соболезнования в семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, назвав действия задушившего его полицейского «омерзительным». Но он не коснулся лежащей в основе этого преступления проблемы расового неравенства в США и не послал никаких сигналов департаменту, как ему следует реагировать на происходящее, подчёркивает телеканал.

«Помпео фактически решил, что не будет затрагивать эту тему, — заявил CNN один американский дипломат. — Это отразится на нашем имидже во всём мире. Помпео должен сказать: «Мы очень несовершенное общество, но мы пытаемся исправиться, мы умеем быстро восстанавливаться, у нас всё может получиться, и я поддерживаю своих дипломатов в это неспокойное время». Ничего подобного мы не слышали»

Большая часть американского правительства не комментировала протесты. Но Помпео находится в «уникальном положении». Под его руководством находятся 75 тыс. человек, которые должны представлять ценности, подрываемые расовым неравенством и полицейским произволом. Они также должны олицетворять свободу слова и собраний, «которыми на прошлой неделе пренебрегла администрация Трампа, разогнав мирных протестующих у Белого дома», отмечает CNN.

Тем не менее дипломаты не получили руководства, как объяснить разрыв между фундаментальными американскими ценностями и действиями администрации. Им также пришлось столкнуться с массовыми протестами по поводу смерти Флойда возле посольств США, что делает лидерство и подбадривание со стороны Помпео ещё более насущными.

«Его молчание оглушительно», — сказал CNN ещё один американский дипломат о Помпео. «Отсутствие заявлений от него делает нынешнюю ситуацию очень неловкой», — отметил третий. «Было бы очень хорошо услышать мнение секретаря», — заявил четвертый. Пятый добавил, что любое заявление госсекретаря должно сопровождаться действиями.

Решение Помпео не обсуждать этот вопрос с подчинёнными особенно беспокоит чернокожих сотрудников Госдепартамента. Накануне 100 афроамериканцев, работающих в ведомстве, провели видеоконференцию, на которой среди прочего они выражали личную боль и разочарование по поводу молчания ведущего дипломата США.

Как пояснил один из источников CNN, участники беседы согласились с тем, что им придётся выступать за расовое разнообразие в департаменте без поддержки руководства. Примечательно, что согласно статическим данным, при Помпео доля афроамериканцев среди сотрудников дипломатической службы немного снизилась — с 7,95% до 7,1%.

Помпео, который до Госдепартамента возглавлял ЦРУ, демонстрировал свою преданность Трампу. Американские дипломаты опасаются, что желание политика «сохранить мир» с Белым домом вынуждает его молчать.

«Существует нежелание (комментировать протесты и расовую несправедливость. — ИноТВ) из-за того, как к ним относится президент», — заявил телеканалу один из собеседников. Реакция президента и его призывы использовать армию для подавления протестов «отравляют» даже попытку поднять этот вопрос, добавил чиновник.

Бывший официальный представитель Госдепартамента Джейн Псаки раскритиковала действия ведущего дипломата США, заявив, что без его поддержки любое заявление ведомства «звучит неискренне». «Возможно, Помпео думает, что лучшая тактика выживания в этом случае —исчезнуть и не высовываться», — предположила она.