WP: экс-глава Пентагона раскритиковал Трампа за попытки «расколоть американское общество»

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис обрушился с резкой критикой в адрес Дональда Трампа. Он выступил с поддержкой протестующих, которые требуют справедливости после убийства Джорджа Флойда, и предостерёг Пентагон от введения войск в американские города.

Бывший руководитель Пентагона Джеймс Мэттис жёстко отчитал Дональда Трампа. Он обвинил главу государства в намеренной попытке расколоть американское общество, выступил против применения военной силы на улицах США и похвалил протестующих, требующих справедливости после убийства полицией Джорджа Флойда, пишет The Washington Post.

Примечательно, что после отставки в 2018 году Мэттис говорил, что считает своим долгом не вмешиваться в политику. Но недавние волнения в стране и реакция Трампа на них изменили мнение генерала, считает издание.

«Дональд Трамп — первый президент на моей памяти, который не пытается объединить американский народ и даже не делает вид, что пытается. Вместо этого он стремится разделить нас», — заявил Мэттис.

«Мы видим, к чему привели эти три года преднамеренных усилий. Мы наблюдаем, к чем привели три года незрелого руководства», — продолжил он.

«Мы можем объединиться без него (Трампа. — ИноТВ), опираясь на неотъемлемые сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами, перед прошлыми поколениями, которые проливали кровь для защиты нашего обещания, и перед нашими детьми», — добавил экс-министр обороны США.

В своём обращении Мэттис не упомянул Марка Эспера по имени. Однако он не согласился с оценкой действующего главы Пентагона, что американские города представляют собой «боевое пространство», в котором можно подавить беспорядки с помощью армии.

«Милитаризация ответа, которую мы наблюдали в Вашингтоне, создаёт конфликт — ложный конфликт — между военным и гражданским обществом. Это подрывает моральную основу, обеспечивающую надёжную связь между военнослужащими и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого являются», — подчеркнул Мэттис.

Трамп отреагировал на критику Мэттиса в своём микроблоге. При этом глава Белого дома умудрился допустить по меньшей мере две фактические ошибки, обращает внимание издание.

«Наверное, единственное, что объединяет нас с Бараком Обамой, — это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоценённого генерала в мире. Я попросил его заявление об отставке и чувствовал себя прекрасно. Его прозвище было Хаос, которое мне не понравилось, и изменил его на Бешеный пёс, — написал Трамп.

По словам президента, его не устраивал стиль управления Мэттиса. Генерал якобы больше разбирался в пиаре, чем в военном деле, и редко справлялся с ответственными поручениями. «Рад, что он ушёл!» — признался американский президент.

На самом деле, по информации многих чиновников, Мэттис подал в отставку в 2018 году, поскольку не согласился с решением Белого дома вывести войска США из Сирии. Хаос был его позывным, а прозвище Бешеный пёс, которое экс-главе Пентагона никогда не нравилось, появилось за годы до того, как Трамп стал президентом, отмечает The Washington Post