20 секунд молчания вместо комментария — Business Insider о реакции Трюдо на разгон толпы у Белого дома

На просьбу прокомментировать разгон мирного протеста в Вашингтоне с помощью слезоточивого газа Джастин Трюдо ответил 20-секундной паузой, пишет Business Insider. После этого премьер-министр Канады призвал людей объединиться для борьбы с несправедливостями, которые продолжают жить в обществе.

Джастин Трюдо молчал 20 секунд после того, как журналист попросил его прокомментировать применение силы и слезоточивого газа против мирных протестующих у Белого дома, сообщает Business Insider. Издание напоминает, что в Вашингтоне правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы, протестующей в ответ на убийство Джорджа Флойда в Миннесоте. Потом по освобождённой площади прошёл президент Дональд Трамп, чтобы сфотографироваться рядом с расположенной недалеко церковью.

Как пишет американская газета, канадского премьер-министра попросили рассказать о том, что он думает об этом происшествии или какое сообщение хочет адресовать населению страны. Трюдо выдержал паузу в 20 секунд, прежде чем ответить: «Мы все с ужасом и потрясением наблюдаем за тем, что происходит в Соединённых Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать. Пришло время узнать, какие несправедливости продолжаются, несмотря на прогресс за годы и десятилетия».

Watch: PM Trudeau takes a long pause after question about U.S. President Trump’s response to racial unrest.



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В статье подчёркивается, что жестокие действия в отношении мирных протестующих в Вашингтоне произошли буквально за несколько минут до того, как Трамп пересёк площадь и направился к церкви Святого Иоанна. Репортёр, сопровождавший президента, отметил, что над площадью ещё висел слезоточивый газ, когда по ней проходило окружение президента. По словам Джесона Проскова, главы вашингтонского бюро канадской новостной сети Global News, «не было никакого предупреждения», а протестующая толпа была «исключительно мирной».

При этом Business Insider отмечает, что фотографии для прессы, ради которых Трамп отправился к церкви, вызвали критику со стороны религиозных деятелей и политиков, в том числе республиканцев. Член Республиканской партии и сенатор от штата Небраска Бен Сасс выступил «против разгона мирного протеста для фотосессии, которая использует Слово Божье в качестве политического реквизита».