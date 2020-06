20 секунд молчания вместо комментария — Business Insider о реакции Трюдо на разгон толпы у Белого дома

Джастин Трюдо молчал 20 секунд после того, как журналист попросил его прокомментировать применение силы и слезоточивого газа против мирных протестующих у Белого дома, сообщает Business Insider. Издание напоминает, что в Вашингтоне правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы, протестующей в ответ на убийство Джорджа Флойда в Миннесоте. Потом по освобождённой площади прошёл президент Дональд Трамп, чтобы сфотографироваться рядом с расположенной недалеко церковью.

Как пишет американская газета, канадского премьер-министра попросили рассказать о том, что он думает об этом происшествии или какое сообщение хочет адресовать населению страны. Трюдо выдержал паузу в 20 секунд, прежде чем ответить: «Мы все с ужасом и потрясением наблюдаем за тем, что происходит в Соединённых Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать. Пришло время узнать, какие несправедливости продолжаются, несмотря на прогресс за годы и десятилетия».

Watch: PM Trudeau takes a long pause after question about U.S. President Trump’s response to racial unrest.



