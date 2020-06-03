20 секунд молчания вместо комментария — Business Insider о реакции Трюдо на разгон толпы у Белого дома
Джастин Трюдо молчал 20 секунд после того, как журналист попросил его прокомментировать применение силы и слезоточивого газа против мирных протестующих у Белого дома, сообщает Business Insider. Издание напоминает, что в Вашингтоне правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы, протестующей в ответ на убийство Джорджа Флойда в Миннесоте. Потом по освобождённой площади прошёл президент Дональд Трамп, чтобы сфотографироваться рядом с расположенной недалеко церковью.
Watch: PM Trudeau takes a long pause after question about U.S. President Trump’s response to racial unrest.— CTV News (@CTVNews) June 2, 2020
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