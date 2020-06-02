CNN: «если вам нечего сказать, закройте рот» — шеф хьюстонской полиции ответил на критику Трампа

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо в эфире CNN посоветовал президенту США «закрыть рот», если он не может предложить конструктивного решения проблемы протестов в стране. Как передаёт телеканал, ранее Дональд Трамп обвинил губернаторов штатов в слабости и неспособности доминировать над погромщиками. Как заметил Асеведо, задача полиции не подавлять, а завоевать расположение протестующих, а доброту полицейских не стоит путать со слабостью.

Я должна задать вам этот вопрос, поскольку, как мы знаем из последних новостей, президент Трамп провёл телефонную конференцию с губернаторами, и некоторые её фрагменты стали достоянием общественности — они имеются у нас. И на этой аудиозаписи Трамп заявляет губернаторам: вы слабы. Он говорит: «Многим из вас нельзя демонстрировать подобную слабость. Мы стали посмешищем. Вы должны доминировать».

Я не буду просить вас прокомментировать слова президента Соединённых Штатов, если вы этого не хотите. Я хочу спросить: правильный ли это подход для полиции сегодня — в этой обстановке — показывать свою власть и демонстрировать, что она «не слаба». Что должна делать полиция сегодня, чтобы умиротворить эту ужасающую ситуацию?

АРТ АСЕВЕДО, шеф полиции Хьюстона: Позвольте мне сказать президенту Соединённых Штатов от лица всех шефов полиции нашей страны: пожалуйста, если не можете сказать ничего конструктивного, закройте рот. Потому что вы подвергаете опасности мужчин и женщин, которым едва за 20. Речь идёт не о том, чтобы доминировать, а о том, чтобы завоевать расположение. Давайте внесём ясность: мы не хотим, чтобы люди путали доброту со слабостью. Но мы не хотим, чтобы невежество разрушило то, с чем мы имеем дело здесь, в Хьюстоне.

И говоря от имени моих коллег по всей стране, чьих офицеров ранят, чьих соседей ранят: если вам нечего сказать, как Форесту Гампу, не говорите ничего. Это базовое правило руководителя, а мы сейчас нуждаемся в руководстве как никогда. И меня это глубоко ранит — не важно, голосовали мы за него или нет, он всё равно наш президент. Но пришла пора стать настоящим президентом, а не вести себя, как новичок. Это не Голливуд, это реальная жизнь, и реальные жизни находятся под угрозой.

И я прошу американских граждан: пожалуйста, присоединяйтесь к полиции, давайте выступим единым фронтом, давайте перенесём этот спор туда, где ему место, — на избирательные участки. Обращайте внимание на душевные качества людей, которых мы избираем. Всё это происходит потому, что люди, которые прямо сейчас в нашей стране бросают кирпичи и портят чужое имущество, никогда не утруждали себя участием в выборах. Итак, у вас есть выбор: заявить о себе и быть услышанными на избирательном участке и продолжать мирные выступления, чтобы в центре внимания оставалась плохая, преступная деятельность полиции.

Давайте начистоту: дело здесь не только в работе полиции. Дело в устройстве общества и диспропорциональности многого, что происходит в стране, начиная с образования, заканчивая здравоохранением, продовольствием, это касается всего, что близко каждому человеку. Поэтому, пожалуйста, не реагируйте на это таким способом. Если мы просто обнимемся, единственное, что позволит преодолеть ненависть, — это любовь. Любовь и взаимодействие. Давайте объединимся и сосредоточимся на том, что мы можем контролировать, то есть на наших собственных поступках, наших сердцах, а также обязательно используем своё право участвовать в выборах.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 01 июня 2020 года.