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8 News Now: в Лас-Вегасе неизвестный выстрелил полицейскому в голову

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Лас-Вегасе неизвестный открыл огонь по зданию федерального суда, после чего вступил в перестрелку с полицией, пишет 8 News Now. Сообщается, что в ходе боя ещё один неизвестный подошёл сзади и выстрелил одному из полицейских в голову: на данный момент раненый находится в реанимации.
8 News Now: в Лас-Вегасе неизвестный выстрелил полицейскому в голову
Reuters

В Лас-Вегасе у здания федерального суда произошла стрельба с участием полицейских, сообщает 8 News Now. Согласно информации издания, отряд полицейских перестреливался с открывшим огонь по зданию неизвестным, после чего ещё один человек подошёл сзади и выстрелил одному из офицеров полиции в голову.

На данный момент раненый полицейский находится в реанимации, сообщает 8 News Now cо ссылкой на свои источники. Обстоятельства преступления пока выясняются: что же касается неизвестного, стрелявшего по зданию суда, то он был ранен несколько раз. Данных о его состоянии пока нет.
 
Губернатор штата Невада Стивен Сайсолак написал у себя в Twitter, что на данный момент полиция Лас-Вегаса расследует два отдельных инцидента.
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