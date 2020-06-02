Обозреватель Daily Telegraph: самое худшее лето в американской истории

В США и так тяжёлая ситуация с пандемией и безработицей, и тут происходит убийство афроамериканца Джорджа Флойда, и народ выходит на погромы. Автору статьи в Daily Telegraph нынешняя ситуация напоминает 1968 год, когда убили Мартина Лютера Кинга, когда тоже была эпидемия и протесты. Но сейчас потери значительно больше, и потому она предрекает Штатам худшее лето в истории.

В США разразились протесты и погромы, и это на фоне массовой безработицы и экономического кризиса. Если добавить к этому невиданную пандемию и ограничения людей в их гражданских правах, какого не было во времена войны, недоверие к власти сродни временам Уотергейта, а также нападки на свободную прессу, то 2020 год явно войдёт в историю как худший год, пишет автор статьи в Daily Telegraph Роза Принс.

Америка уже не раз выдерживала кризисы разного рода. Автор статьи вспоминает про гражданскую войну и убийство Авраама Линкольна, про убийство Джона Кеннеди. Но самые большие параллели она видит у нынешнего времени с 1968 годом, когда убили и Мартина Лютера Кинга, и Роберта Кеннеди, когда протесты американцев за гражданские права натыкались на жёсткое подавление со стороны полиции. Тогда тоже был год выборов, и кандидаты Никсон и наследник Кеннеди Хьюберт Хамфри вели столь же ядовитую кампанию, как сейчас Дональд Трамп и Джо Байден.

Всё это время во Вьетнаме гибло по 50 американцев в день. Сейчас же от коронавируса умирает больше тысячи человек в день, так что за четыре месяца от Covid-19 в США погибло почти в два раза больше людей, чем за 14 лет войны. К тому же, возможно, в 1968 году сами солдаты привезли из Азии грипп, от которого погибли около 100 тыс. человек, но в свете всех остальных катаклизмов его не очень-то и заметили. Впрочем, тогда никакого карантина не вводили, оставались открыты школы и рестораны, молодёжь поехала на Вудсток.

В нынешней ситуации протесты разошлись после убийства Джорджа Флойда, очередного убийства афроамериканца, отмечает автор статьи. При этом само время происшествия как нельзя больше способствует подъёму протестных настроений: наступает третий или четвёртый месяц самоизоляции, а душные квартиры летом не дают людям дышать —прямо как полицейский убитому. Люди чувствуют безысходность, многие потеряли работу. Каждый десятый американец признаётся, что недоедает. Уровень безработицы лишь слегка недотягивает до показателей Великой депрессии, когда люди семьями по стране ездили в поисках работы.

И хотя американская экономика сейчас посильнее, чем в 2008 году, всё же ей придётся долго восстанавливаться после этой ситуации, предрекает автор статьи в Daily Telegraph. «Пандемия, безработица и безнадёжность; протесты, комендантский час, мародёрство и нежелание или невозможность политического класса предложить иные решения — получается стечение неудачи и плохого поведения. На самом деле кажется, что для Америки наступили худшие времена».