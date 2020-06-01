«Прямиком из русской методички»: Сьюзан Райс «нашла» след Москвы в протестах в Миннеаполисе

03:00
Медведев прокомментировал продление контракта с Семаком
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
03:00
Число случаев инфицирования COVID-19 на Украине превысило 24 тысячи
На Украине за сутки выявили 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 возросло до 24 012.
03:00
Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съёмок нового «Аватара»
В воскресенье, 31 мая, съёмочная группа научно-фантастического боевика «Аватар-2» вернулась в Новую Зеландию для возобновления производства ленты.
03:00
«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
03:00
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тысячи
В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 82 239 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Сёмин рассказал, когда конфликт с руководством «Локомотива» достиг точки невозврата
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, когда противостояние с руководителями клуба зашло за ту грань, откуда нет возврата.
03:00
В Совфеде оценили законопроект о пособиях для домохозяек
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT внесённый в Госдуму законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
03:00
Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему руководство клуба не захотело продлевать с ним контракт.
03:00
В России провели более 10,9 млн тестов на коронавирус
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 остаются 304 тыс. россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
03:00
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заболели COVID-19
В Кемеровской области за сутки выявили 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 26 пациентов — пожилые люди из пансионата в Новокузнецке.
03:00
В «Валенсии» отреагировали на признание тренера «Аталанты» о коронавирусе
Пресс-служба испанского футбольного клуба «Валенсия» выступила с заявлением после слов главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который рассказал, что в день ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уже был болен коронавирусом.
03:00
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал в Facebook.
03:00
ЦСКА объявил о продлении контракта с Майком Джеймсом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским защитником Майком Джеймсом.
03:00
Поставки по газопроводу «Ямал — Европа» возобновлены
Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» возобновлён после четырёхдневной остановки, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные оператора GASCADE, принимающего газ на территории Германии.
03:00
Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
03:00
Источник: сильный ветер в Москве в выходные повалил более 340 деревьев
Свыше 340 деревьев повалено и 78 автомобилей повреждено из-за сильного ветра в Москве в выходные.
03:00
Чемпион НБА избил человека, повредившего его машину
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека, повредившего его машину.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
В Крыму завели уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.
03:00
В Германии выявили более 300 новых случаев коронавируса за сутки
В Германии за сутки выявили 333 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
03:00
В Москве 1 июня ожидается до +14 °С
В Москве в понедельник, 1 июня, ожидается до +14 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
В Далласе объявили режим бедствия из-за протестов
Мэр американского города Даллас, штат Техас, Эрик Джонсон объявил режим бедствия из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Казахстане за сутки выявили 450 новых случаев коронавируса
Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
AP: полиция США задержала порядка 4100 человек за время протестов
Полиция Соединённых Штатов задержала около 4100 человек в ряде городов страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.
03:00
Войска Северного флота России получат новое вооружение
Войска Северного флота России до конца нынешнего года получат новое вооружение и военную технику.
03:00
Экс-советник Обамы подозревает Россию в причастности к протестам в США
Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс рассказала о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к нынешним беспорядкам в стране.
03:00
За сутки в Канаде выявили более 700 новых случаев коронавируса
За сутки в Канаде зафиксировали 757 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Орландо против протестующих применили слезоточивый газ
Полиция американского города Орландо применила слезоточивый газ против демонстрантов, принимавших участие в акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Денвере десятки полицейских пострадали в результате беспорядков
Начальник полиции американского города Денвера Пол Пазен заявил, что десятки полицейских пострадали в результате беспорядков, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Число случаев коронавируса в Чили почти достигло 100 тысяч
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чили возросло до 99 688.
03:00
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
В России за сутки ликвидировано 44 лесных пожара на площади 3700 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
03:00
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Нью-Йорке расследуют наезд двух машин полиции на протестующих
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился провести расследование инцидента с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
03:00
В Нидерландах за сутки выявили 185 новых случаев коронавируса
В Нидерландах за сутки, 31 мая, выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
03:00
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Умер американский художник Христо Явашев
Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет.
03:00
Губернатор Флориды мобилизовал Нацгвардию из-за протестов
Губернатор американского штата Флорида Рональд Десантис мобилизовал бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.
03:00
Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью
Командующий Северным флотом России Александр Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).
03:00
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у восточных берегов Японии.
03:00
Сотрудников Белого дома призвали не выходить на работу из-за беспорядков
Сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу 31 мая из-за беспорядков, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Сёмин рассказал, кого хотел бы видеть тренером «Локомотива» после себя
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что хотел бы видеть у руля клуба Олега Пашинина или Вадима Евсеева.
03:00
За сутки в Турции выявили более 800 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 800 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
03:00
В США целый штат ввёл комендантский час
Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.