«Прямиком из русской методички»: Сьюзан Райс «нашла» след Москвы в протестах в Миннеаполисе

Экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс увидела «российский след» в демонстрациях, вспыхнувших по всей Америке из-за убийства Джорджа Флойда, пишет The Washington Examiner. По её словам, иностранные государства уже давно пытаются использовать болезненные для США вопросы в соцсетях, чтобы сеять раздор среди американцев.

Экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила о том, что видит закономерность в протестах против убийства полицейским Джорджа Флойда, захлестнувших всю страну. По её мнению, след демонстраций во многом ведёт в Россию, пишет The Washington Examiner.

«Всё это также взято прямиком из русской методички, — сообщила Райс в интервью CNN. — Мы не можем допустить, чтобы экстремисты и иностранные державы отвлекали нас от реальных проблем нашей страны».

По словам Райс, уже «многие годы» иностранные государства пытаются посеять раздор в Америке во время кризиса. При этом подобная активность особенно заметна в соцсетях. «Они берут любой спорный, болезненный вопрос... а затем играют на обеих сторонах, — пожаловалась она. — Они стремятся не только поставить Соединённые Штаты в неловкое положение, но и разделить нас».

При этом слова Райс весьма похожи на заявления видных республиканцев и чиновников из администрации Трампа.

«Сегодня мы наблюдаем ОЧЕНЬ большую активность в соцсетях в плане протестов и контрреакций на них со стороны аккаунтов, следы которых ведут, по крайней мере, к трём иностранным противникам, — заявил по этому поводу сенатор Марко Рубио. — Не они создали этот раскол. Но они активно подогревают и продвигают насилие и конфронтацию с разных сторон».