NYTimes: в США уволили четырёх полицейских после жёсткого ареста и гибели темнокожего мужчины

В Миннесоте ФБР и правоохранительные структуры расследуют смерть темнокожего мужчины, который скончался после того, как в ходе ареста один из офицеров прижал его к земле, придавив ему коленом горло, пишет The New York Times.

Один из прохожих заснял случившееся. Запись ареста активно разошлась в соцсетях. Мэр Миннеаполиса осудил действия четверых полицейских, которые в итоге были уволены.

Градоначальник также назвал имя жертвы: им оказался Джордж Флойд, 46-летний житель городка Сент-Луис-Парк, находящего в окрестностях Миннеаполиса.

Члены семьи Джорджа Флойда заявили каналу CNN, что офицерам должны быть предъявлены обвинения в убийстве.

«Они обращались с ним хуже, чем с животным, — заявил Филониз Флойд, брат погибшего. — Они отняли жизнь и заслуживают пожизненного заключения».

Джордж Флойд был арестован в понедельник утром полицией Миннеаполиса, после того как правоохранители отреагировали на звонок по поводу мужчины, подозреваемого в подлоге. Как заявили полицейские, по прибытии на место они обнаружили мужчину, который «был, по всей видимости, под воздействием алкоголя или каких-то веществ».

По словам правоохранителей, когда подозреваемого попытались арестовать, мужчина оказал сопротивление. Его повалили на землю, надели ему наручники, а один из полицейских придавил ему коленом горло.

На видео, сделанном прохожими, видно, как темнокожий мужчина повторяет: «Я не могу дышать. Пожалуйста, я не могу дышать».

Далее полицейские обратили внимание, что подозреваемому стало плохо. И они вызвали скорую. В понедельник вечером Джордж Флойд скончался в больнице.

Когда видео одного из прохожих разошлось по соцсетям, многие стали сравнивать этот инцидент с делом Эрика Гарнера 2014 года. Как напоминает издание, тогда в Нью-Йорке темнокожий мужчина тоже умер после того, как полицейский применил к нему удушающий захват.

Во вторник сотни людей собрались на месте, где был арестован Флойд, чтобы выразить протест против поведения полицейских, пишет The New York Times.